HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı
Haberler Gündem

HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Erzurum’un Karaçoban Belediye Başkanı HDP’li Halit Uğun, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun’u gözaltına aldı.

Terör örgütüne yardım ettikleri iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Halit Uğun’un avukatı İrfan Sarı, gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencilerin “yüz yüze” eğitim heyecanı

Öğrencilerin “yüz yüze” eğitim heyecanı

Altın fiyatları 8 ayın en düşük seviyesini gördü

Altın fiyatları 8 ayın en düşük seviyesini gördü

Bahçeli’den erken seçim açıklaması

Bahçeli’den erken seçim açıklaması

HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem