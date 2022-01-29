HDP: Yapılması gereken İmralı’nın kapılarını açmak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” çıkışına değinerek “Yapılması gereken basittir; İmralı’nın kapılarını açmaktır” dedi.

HDP Parti Meclisi’nin internet üzerinden yapılan toplantısında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar konuştu. İki başkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” çıkışına değindi.

Erdoğan’ın bu sözüyle HDP içinde “kafa karışıklığı” yaratmak istediğini söyleyen Sancar, “HDP’yi demokrasi güçlerinden ayrıştırma gibi bir niyeti vardır, HDP içinde çelişkiler yaratma gibi bir saik vardır. Bu planının tutmayacağını defalarca söyledik. Yapılması gereken basittir; İmralı’nın kapılarını açmaktır. İmralı’nın kapıları açılırsa avukatlar veya heyetlerle görüşmesi sağlanırsa, görüşlerini kendisinden duymak bütün Türkiye halklarının hakkı olarak yerine gelecektir. Bu kamuoyunun hakkıdır. Mutlak tecrit hukuksuzdur, siyaseten kabul edilemezdir, üstelik etik de değildir.” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş’a yönelik “Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek” sözlerine ilişkin “Ne anlatmak istediniz bu cümleyle?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Onu aslında Abdullah Öcalan’a sormak lazım. Çünkü Öcalan’ın, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek. Terör örgütü PKK elebaşını bırakacak tek bir iktidar olur o da HDP’nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olabilir. “

Erdoğan, “Öcalan, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız şeklinde devletin elinde bir bilgi mi var?” sorusuna da “Var ki söylüyorum” şeklinde yanıt vermişti.