HDP: Kendi adayımızı en kısa zamanda açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta; “HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakıyla ne Millet İttifakıyla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta partinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı. Buldan şunları söyledi:

“Seçimlere yaklaşırken bir yandan baskı ve engellemelerle mücadele ederken, diğer yandan halk buluşmalarımızı, kongrelerimizi ve seçim çalışmalarımızı tam hızıyla yapıyoruz. Ve kongrelerimiz de bütün bu süreçlerin bir parçası olarak halkımızla bir araya gelmenin vesilesi oluyor. O yüzden kongrelerimiz bu kadar coşkulu, bu kadar görkemli, bu kadar büyük katılımla gerçekleşiyor. Gittiğimiz her yerde, her halk buluşmasında, her kongrede ve esnaf gezisinde aynı teveccüh ve aynı alakayı halkımızdan görüyoruz.

Türkiye’nin her yerinde HDP var. Siyasette HDP var, meydanlarda HDP var, sokaklarda HDP var, mücadelede HDP var, ezilenlerin yanında HDP var, mazlumların yanında HDP var, kadınların ve gençlerin yanında HDP var. Ama bir yandan da bazılarının korkulu rüyası haline gelen bir HDP var. AKP ve MHP, her gece korkulu rüyasına giren HDP’nin bütün çalışmalarını nasıl engellerim, HDP’yi nasıl siyasetten uzaklaştırırım diye düşünüyor. Bunun hesabını yapan bir zihniyetin sahibi olan AKP-MHP ittifakı var. Ama korkulu rüyalar görmeye devam etsinler, çünkü HDP gümbür gümbür geliyor. Biz biliyoruz ki AKP ve MHP’nin derdi bu ülkenin sorunları değil. AKP ve MHP’nin derdi ülkede yaşanan ekonomik kriz değil, ülkenin sefalete ve açlığa sürüklenmesi değil. AKP ve MHP’nin derdi sadece ve sadece HDP’nin nasıl engelleneceği, yargı eliyle HDP’nin nasıl küçültüleceği ve engelleneceğidir. Onlar bunun hesabını yapıyorlar.

Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakıyla ne Millet İttifakıyla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. Türkiye’nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakıyla birlikte; kadınların ve gençlerin onayıyla ve bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP’yi a ya da b partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür. Ve seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir.

“HDP, BÜYÜK BİR ÇATIDIR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimleri ayrı olacak. Parlamento seçimlerinde de yine Türkiye’nin en geniş seçim ittifakı ile ittifaklarımızı daha da büyüterek, Türkiye’nin farklı kesimlerini ve inançlarını parlamentoya taşımanın ve çok sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmenin çalışmalarını yaptığımızı halkımızın bilmesini istiyorum.

HDP sadece Kürtlerin değil bugün Ermenilerin de Süryanilerin de Alevilerin de Azerilerin de Terekemelerin de partisidir; bu ülkede ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerin partisidir. O yüzden sadece Kürtlerin değil diğer inançların ve kimliklerin de parlamentoya taşınması için HDP büyük bir çatıdır. Şunu da unutmamak gerekiyor; bu ülkede en büyük zulmü ve ayrımcılığı gören, en fazla ötekileştirilen halk Kürtlerdir. Bugüne kadar yaşadığı acılar ortadadır. HDP içerisinde yoğunlukta Kürtler var, bu da doğaldır. Ama aynı zamanda bu ülkenin farklı kimliklerinin de HDP içerisinde siyaset yapması bizim fikriyatımızın gereğidir. Ben bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongremizin, seçim sürecinde ve sonrasında yapacağımız bütün çalışmalara büyük katkısının olacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu çalışmalar bizleri daha da büyütecek. Çeperimizi daha genişletecek olan çalışmalardır.”

(ANKA)