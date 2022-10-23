Hazine Bakanı Nebati esnaf kredi paketinin detaylarını açıkladı

Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 100 milyar TL tutarındaki kredi paketinin Halkbank vasıtasıyla 60 ay vade ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla kullandırılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi’nin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, “Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir” denildi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

“Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30’dan 35’e çıkartılmıştır” ifadelerinin de yer aldığı paylaşımın devamında, “Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır” denildi.