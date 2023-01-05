Hazarbaba Kayak Merkezi, yatırım karşılığında 25 yıllığına kiraya verilecek
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Hazarbaba Kayak Merkezi, yatırım karşılığında 25 yıllığına kiraya verilecek

Elazığ ili Sivrice ilçesi sınırları içerisindeki Hazarbaba Kayak Merkezi ve macera parkına turizm tesisleri inşa ederek yatırım şartıyla işletilmek üzere 25 yıllığına (15+10 yıl) kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklifle ihale edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 16 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te İdare Yatırım A.Ş hizmet binasında yapılacak. İhalede muhammen bedel yıllık 750 bin Türk Lirasıdır.

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Hazarbaba Kayak Merkezi, yatırım karşılığında 25 yıllığına kiraya verilecek
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