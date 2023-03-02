Hayvanlarını otlatmaya götüren kişi ölü bulundu
Rize’nin Güneysu ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren kişinin cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Başköy köyünde, Selim Turpçi’nin (61) otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları, akşam saatlerinde ağıla yalnız döndü.
Bunun üzerine Turpçi’nin yakınları, jandarma ve AFAD’a bilgi vererek yardım istedi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Turpçi, Başköy Deresi kenarında ölü bulundu.
Yapılan ilk incelemede, yamaçtan dere yatağına düşerek başını taşa çarptığı değerlendirilen Turpçi’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Rize Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
(AA)
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