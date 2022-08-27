Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ergenenin kırsal Yulaflı Mahallesinin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş’ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş’ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş’ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı.

Karataşın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)