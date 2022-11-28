Haydi ve lütfen pamuk eller cebe…

26 Kasım Cumartesi gecesi…

Muğla Büyük Şehir Belediyesi…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sanat Merkezi’ni:

“İdyma Çağdaş Sanat Derneği” oyuncularına tahsis etti…

Ve canlarım…

★

Salonunun tamamını dolduran biz:

Sanat sever Muğlalılar…

Büyük Ozan Nazım Hikmet’in yazdığı…

Olağanüstü güzel bir oyun izledik:

Kuvayi Milliye Destanı…

★

Türk tiyatro sanatının en büyük ustalarından biri olan Kazım Akşar:

Sahneye koydu…

Ve…

Yönetti…

★

Oyuncular mı?..

Tamamı:

Akyaka sakini:

9 amatör hanımefendi…

★

Evet…

Tamamı amatör…

İçlerinde bir tek:

Profesyonel yok…

Ama…

Profesyonellerin ayakta alkışlayacakları kadar muazzam bir:

Performans sergilediler…

★

Atatürk’ün ölümsüz şaheseri NUTUK’un özeti olan Kuvayi Milliye Destanı:

Belki de…

Bugüne kadar sahnelenenlerin:

En etkileyici olanıydı…

★

Ama be canlarım…

Böylesine amatörce…

Ama…

Böylesine mükemmel bir oyun…

Böylesine desteksiz mi olmalıydı?..

★

Ne yazık ki canlarım…

Türk iş dünyası:

Sanata ve estetiğe yatırım yapmayı sevmiyor…

Daha da kötüsü:

İş insanlarımız (Birkaç TÜSİAD üyesi hariç):

Sanat ve estetikten:

Giderek uzlaşıyor…

★

Bu az gelişmişlik görüntüsünden sadece…

Mevcut iktidarın sanata bakış açısındaki ilkelliği sorumlu tutamam…

Tutmam…

★

Liberal kapitalizmin uygulandığı her ülke…

Gelişimini:

Sanat ve estetiğe verdiği değerle:

Gerçekleştirir…

★

Gelişmiş ülkelerde sermaye:

Her türlü sanat dalının sponsorudur…

★

Az gelişmiş…

Ya da:

Bizim gibi gelişmemekte direnen ülkelerde ise sermaye…

Sanat ve estetik için yatırım yapmaya:

“Abes…”.

Ve:

“Para kazandırmaz ağam” ilkelliğiyle bakıyor…

★

Oysa…

Az gelişmiş…

Ya da…

Bizim gibi:

Gelişmemekte direnen ülkelerde…

Sanat ve estetik…

Sadece:

Halkın beğenisi…

Veya:

Halkın bilet parasıyla finanse edilemez…

★

Ve fakat…

Ve ne yazık ki…

Bu ülkenin Başkenti, 25 yıl:

“Sanatın içine tükürmekle” övünen bir:

İktidar partili…

Belediye Başkanı tarafından:

Yönetildi…

★

Ve yine ne yazık ki…

Bu ülkede (TÜSİAD Üyesi birkaç iş insanı hariç) sermaye sahipleri…

Sanat ve estetiğe…

Yatırım yapmak:

İstemedi…

★

Oysa…

Çin bile…

Sanat ve estetiğin sergilendiği…

Hatta…

Helikopter pisti bile olan devasa:

Fuar alanları yapıyor…

★

Ey Türk sanayici ve iş insanı!..

Lütfen…

“Sanat” deyince sadece:

Çok pahalı…

Ve…

Çok ünlü ressamların fırçasından çıkmış “resim”:

Gelmesin aklınıza…

★

Tiyatro da…

Sanatın:

En etkin…

En değerli dallarından biri…

★

Haydi ve lütfen…

Pamuk eller cebe…

Atatürk ve sanat

Yerel ve ulusal medyamızın sanata ilgisi:

“Yok” denilecek kadar az…

★

Acaba…

Yerel ve ulusal sermayemiz:

Atatürk’ün:

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” dediğini hatırlamıyor:

Olabilir mi?..

★

Oysa canlarım…

Bir ülke ekonomisinin gelişimi…

O ülkedeki tüketicilerin gelişmişliğiyle:

Doğru orantılıdır…

Tüketicilerin gelişmişlik kaynağı ise:

Sanat ve estetiğe verilen değerdir…

Bir o kaldı

Gözünüz aydın…

10 milyar dolar da:

Katar’dan geliyor…

★

İddia o ki:

Aralık sonuna kadar…

3 milyar dolar…

2023’te…

Seçimlere kadar:

7 milyar dolar daha…

★

Peki…

Onlar da mı KKMH açıyor?..

Bunu bilmiyorum…

Belki de:

Varlık Fonumuzdan don almaya geliyorlardır…

Malum:

Bir o kaldı…

Günün şakası:

Soru:

TÜİK’e göre Ajda Pekkan kaç yaşında?..

Cevap:

18 yaşında…

Enseyi karartmıyorum

Sevgilimle birlikte 14 yıldır:

Ahalisi olmaktan onur duyduğumuz…

Sanat ve estetiğe değer verilen…

Sanat ve estetik konusunda yoğun çalışmaların yapıldığı…

Sanat ve estetiğin geliştirilmesi için eğitimler verilen…

Atatürk’ün hedef gösterdiği Muasır medeniyetler yolundan sapmadan devam edileceğinin:

En somut göstergesi olan:

Akyaka’da yaşıyoruz…

★

Bağlı olduğumuz Ula ilçesinin AKP’li belediye başkanına…

Ve…

Sermayenin görmezden gelmesine rağmen Akyaka sakinleri:

Sanat ve estetiğe olan sevdalarını sürdürmekte kararlı…

Bu hallere mi düşecekti

Duymuşsunuzdur…

Suudi Arabistan…

Türkiye’deki kamu bankalarından birinde:

5 milyar dolarlık:

KKMH açıyor…

★

“Neden?..” diye sorarsanız…

Bu sorunun cevabı acaba:

Suudi Veliaht Prens’inin görevlendirdiği katillerin…

Önce öldürüp…

Sonra:

Tıraş bıçağıyla parça parça edip:

Asitte erittikleri:

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının kapatılıp…

Tüm delillerin kendilerine gönderilmesi karşılığında:

Olabilir mi?..

★

Diyeceksiniz ki:

“Yahu o dosya ABD’nin elinde olsaydı, en az 50 milyar dolar alırdı…”.

★

Belki de bu soru haklı bir soru…

Belki de bu sorunun cevabı da…

Hepinizin:

Aklına geldiği gibi…

Ama…

★

Resmen…

Ve hem de:

KKM olarak gelecek olan para miktarı sadece:

5 milyar dolar…

★

İşin daha da kötüsü…

Bir sene sonra…

Suudiler bu 5 milyar dolar karşılığı TL ile…

Ve büyük ihtimalle:

6 milyar dolar alıp çekilecekler…

★

Benim canım ülkem…

Bu hallere mi düşecektin?..

Görür gününü



Doğru mu bilmiyorum…

Ama…

Suriye Devle Başkanı:

Erdoğan’ın:

“Esad’la görüşürüm” açıklaması sorulduğunda…

Şöyle demiş: “Bu türden fırsatçı İslâmcılarla iş yapmaktan tiksinirim…”.

★

Umarım Esad bu haberi bir an önce:

Yalanlar…

★

Yalanlamazsa:

Ne olur?..

★

Ne olacak?..

Önümüzdeki hafta…

Cuma namazını…

Şam’da kılmaktan vazgeçer…

Çamlıca Camii’nde:

Kılarız…

Görür gününü…