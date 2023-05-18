Hayatını scooter kazasında kaybetmişti: Davada karar verildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde 12 Temmuz 2022’de scooter kullanan Dilara Gül’e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Hakan Akçelik’e mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Hakan Akçelik’in Şişli’de 12 Temmuz 2022’de otomobiliyle Mecidiyeköy scooter kullanan Dilara Gül’e çarpıp ölümüne neden olması nedeniyle yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Hakan Akçelik, Dilara Gül’ün babası Arif Gül ve taraf avukatları hazır bulundu.

“HUKUK MAHKEMESİNE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEBİYLE DAVA AÇACAĞIM”

Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin raporunda sanık Hakan Akçelik’in meydana gelen kazada tali kusurlu olduğunun belirtildiğini hatırlatarak Akçelik’in ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan Arif Gül “Kızımın ölümü nedeniyle direkt bir maddi zararım yoktur. Hukuk mahkemesine destekten yoksun kalma talebiyle dava açacağım” dedi.

Sanık Hakan Akçelik de duruşmadaki ifadesinde “Kendisini hiçbir şekilde görmedim. Orada ışıklandırma yoktu. Bu olaydan dolayı psikolojik sorunlarım meydana geldi. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm. Ben de böyle bir olay olmasını istemezdim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

MAHKEME SANIĞA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, Hakan Akçelik’i ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.