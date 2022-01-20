Hayata dönüş belirtileri

İLK yarım saatlik bölümde son haftalarda alıştığımız gibi temposuz, isteksiz, takım oyunundan çok bireysel performanslara bel bağlayan, adının ve formasının ağırlığına hiç yakışmayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Orta alanda Crespo’nun kaptırdığı top sonrası gafil avlanıp 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, uzun süre bu gole tepki veremedi.

Takımın saha içindeki lideri olması beklenen İrfan Can, attığı gole kadar ortalarda yoktu.

Ancak golle birlikte Fenerbahçe de uyandı. Tempoyu yükselten sarı-lacivertliler daha cesur hücuma çıkmaya başladı. İkinci yarının ilk 8 dakikasında iki önemli pozisyonu Valencia ile değerlendirilemeyen Fenerbahçe, Altay yarı sahasında baskı kurdu. Üçüncü bölgede yaptığı presle oyun kurmasını engellediği rakibinin hatalarını kollayan Fenerbahçe, aradığı golü duran topla buldu.

Sarı-lacivertli ekibin ikinci yarıda sergilediği futbol, gelecek haftalar için umut verdi. İrfan Can ile Serdar Dursun, 1 gol ve 1 asistle galibiyette başrol oynadı. Genç file bekçisi Ertuğrul, yediği golde çaresizdi. Altay’ın fazla atağa çıkmaması 18 yaşındaki oyuncunun en büyük şansı oldu.

Altay’ın yıllar sonra döndüğü Süper Lig’de bu haliyle kalıcı olması çok ama çok zor.