Hay Allah müstahakınızı versin…

Türkiye (İlle de CHP) 1950 sonrasının “en olumlu” politikalarını uyguluyor…

Gerek (Kısa süreli de olsa) CHP hükümetleri…

Ve gerekse de yine kısa süreli:

Askerî hükümetler…

Dinî kılık, kıyafeti baskıladılar…

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Dinî kılık ve kıyafeti baskılamak: İnancı baskılamakla eş değerlidir…

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CHP, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla birlikte:

Dinî kılık ve kıyafeti baskılamanın antidemokratik olduğuna…

Evrensel insan haklarının da ihlali anlamına geldiğine dikkat çeken:

Bir açıklama yaptı…

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YÖK ve akademi yönetimlerini:

Kız öğrencilerin dersliklere başörtüleriyle girebilmelerinin…

Temel hak ve özgürlüklerinden olduğu konusunda uyardı…

Ve…

AKP+MHP ortaklığının yasayla çözemediği başörtüsü sorununu Kılıçdaroğlu:

“Toplumsal uzlaşmaya açığız” açıklamasıyla gerçekleştirdi…

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Tam seçim öncesi gördük ki…

Erdoğan…

Yine din ve dinî kıyafet üzerinden mağduru oynayacak…

Kemal Bey çok haklı olarak…

Bu konuda:

“Yasal garanti” de verilebileceğini açıkladı…

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“Siyasi çıkarcılıkta dünyanın en usta siyasetçisi” unvanını elinde bulunduran Erdoğan bunu hemen:

“Gollük bir pas” olarak değerlendirdi…

Ve…

Mecliste rahatlıkla alınabilecek bir kararı…

Anayasa maddesiyle yapmak istediğini ilân edip…

Kanun teklifi verdirdi…

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Ne yazık ki…

Bugüne kadar hem:

CHP’nin önünü kesen…

Hem de…

Siyasal İslâm’a mağduriyet üzerinden siyaset yapma imkânı veren:

Kökten laikçi çevreler ayağa kalktı…

Kılıçdaroğlu’na yüklendiler…

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Bu dostlara soruyorum:

Çözümünüz ne?..

Yasaklar mı?..

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Onu denedik olmadı…

Özgürlüğü ise siz istemiyorsunuz…

Eeeee…

Çözüm:

Çözümsüzlük mü?..

Yeni…

Yine…

Ve yenden:

Erdoğan mı?..

★

Hay Allah:

Müstahakınızı versin…

Huzur mu huzursuzluk mu?

Bu yazımda dikkatinizi…

Kendime yakıştırdığım:

“Liberal Demokrat Sosyalist” sıfata çekeceğim…

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yüzyılın ikinci yarısından sonra…

Ve…

yüzyılın başından itibaren görüldü ki:

Liberal demokrasiler hiçbir ülke için savaş tehlikesi yaratmıyor…

Haliyle…

Kendi halkları için de savaşın yıkıcı etkisinden uzak duruyorlar…

Bu ise o ülke halkları için yarar sağlıyor…

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Liberal olmayan demokrasiler ise…

Savaş ihtimalinden bile çıkar elde ediyorlar…

“Savaş” eylemine kolayca karar verebileceklerini…

Kolayca savaşabileceklerini gösteriyorlar…

Bu ise…

Bu ülkelerin halklarına zarar veriyor…

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Türkiye’de yapılacak seçimlerde seçmenler:

Ya liberal olmayan…

Tek adam yönetimindeki:

Totaliter rejimi tercih edip Huzur yüzü görmeden yaşayacak…

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Ya da…

Farklı inanç, düşünce, yaşam tarzı ve hatta mezheplerden olan ama…

Liberal demokrat sosyalist anlayışı tercih eden bir iktidarı seçecek:

Huzurlu ve umutlu yaşayacaklar…

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Bekleyelim…

Ve ne olacağını:

Hep birlikte görelim…

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Tahminim de temennim de:

Liberal demokrat sosyalist anlayışın:

İktidar olması…

18 Haziran’ı beklemek

Altılı Masa’nın 9 saat süren toplantısından:

Çağdaş demokrasi çıktı…

Yani…

★

Birbirleriyle hiçbir sosyal konuda uyum içinde olmayan 6 siyasi liderin:

İletişim…

Yardımlaşma…

Uzlaşma…

Ve…

Ülkenin kaynaklarını adil bir şekilde paylaştırma konularında:

Mutabık oldukları gerçeği çıktı…

Bundan daha büyük umut olabilir mi?..

★

Bir yanda:

Kişisel çıkarların bir arada tuttuğu bir “Ticari ortaklık…”.

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Diğer yanda:

Tüm ulusun çıkarlarının bir arada tutulduğu siyasi ortaklık…

Bu radyo kurulmalı

Bir radyomuz olmalı…

Her sabah en az iki saat…

Sokakta…

Evde…

İş yerinde…

Ve elbette:

Yatakta gördükleri erkek şiddetini anlatan kadınların:

Mesajlarını yayınlamalı…

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Aynı radyo…

Eşlerine şiddet gösteren erkeklerin isimlerini:

Dinleyicilerle paylaşmalı…

Ve…

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Eşlerine şiddet uygulayan erkeklerin isimleri duyurulduktan sonra bir de hatta:

“O lanet olasıca magandaya”:

Küfredilmeli…

★

Polisleri…

Zanlılar hakkında işlem yapmaya davet etmeli…

★

Polisler bu davetlere uyar mı?..

Siyasi müdahale olmazsa:Uyar…

★

Çalınan bir öküzün peşine düşüp bulan polisimiz…

Kadınlarımızın sofralarımızdaki yerlerinin…

Artık:

Öküzlerden önce geldiğini bilir…

Ve…

Kocalarından dayak yiyen kadınların haklarının peşine düşer…

★

Böyle bir radyomuz olup olmadığını bilmiyorum…

Ama olursa…

Acayip dinleyici kitlesine sahip olacağından:

Eminim…

Günün sözü

Hayatımın tek bir gününde bile:

“Castro’cu” olmadım…

Ama…

★

Adama olan hayranlığımı da her fırsatta açıkladım…

İtirazım Castro’un karakterine değil:

İktisadî ve siyasî fikirlerineydi…

★

Ve meselâ…

En çok sevdiğim sözlerinden biri de şuydu:

Günün sorusu

Tunaboylu Osman

@Osman_Tunaboylu

Biliyor da ne oluyor?…

Herkes biliyor, geminin su aldığını

Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini,

Ve Herkes biliyor zarların hileli olduğunu…

Leonard Cohen

Fare kavalcısı

Altılı Masa’nın son toplantısı için:

“Dağ fare doğurdu” diyen­lere gülün geçin…

Onlar bizzat…

Fareli Köyün Kavalcıları oldukları için…

Her baktıkları yerde: Peşlerinden gelen:

Fareleri görüyorlar…

Hal bu

Çekirge:

“Hocam bana memleketin halini anlatır mısın kısa­ca?..”.

Hoca:

“Anlatayım Çekirge…

Sinan Ateş cinayeti nede­niyle tutuklananlar arasında…

Tetikçiyi İstanbul’dan An­kara’ya, çakarlı transpor­ter araçla getiren iki özel harekât polisi de var…”.

Dünün tweeti

Sadık Usta

@Sadik0707

Eğer insanlar, gerçekten ve gerçekten hayatın ölüm­den sonra da devam edece­ğine inansalardı, birbirlerini öldürmezlerdi.

İnsanlar aslında sadece tek bir yaşamın olduğunu düşündükleri için birbirleri­ni öldürmektedirler.