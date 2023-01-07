Hay Allah müstahakınızı versin…
Türkiye (İlle de CHP) 1950 sonrasının “en olumlu” politikalarını uyguluyor…
Gerek (Kısa süreli de olsa) CHP hükümetleri…
Ve gerekse de yine kısa süreli:
Askerî hükümetler…
Dinî kılık, kıyafeti baskıladılar…
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Dinî kılık ve kıyafeti baskılamak: İnancı baskılamakla eş değerlidir…
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CHP, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla birlikte:
Dinî kılık ve kıyafeti baskılamanın antidemokratik olduğuna…
Evrensel insan haklarının da ihlali anlamına geldiğine dikkat çeken:
Bir açıklama yaptı…
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YÖK ve akademi yönetimlerini:
Kız öğrencilerin dersliklere başörtüleriyle girebilmelerinin…
Temel hak ve özgürlüklerinden olduğu konusunda uyardı…
Ve…
AKP+MHP ortaklığının yasayla çözemediği başörtüsü sorununu Kılıçdaroğlu:
“Toplumsal uzlaşmaya açığız” açıklamasıyla gerçekleştirdi…
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Tam seçim öncesi gördük ki…
Erdoğan…
Yine din ve dinî kıyafet üzerinden mağduru oynayacak…
Kemal Bey çok haklı olarak…
Bu konuda:
“Yasal garanti” de verilebileceğini açıkladı…
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“Siyasi çıkarcılıkta dünyanın en usta siyasetçisi” unvanını elinde bulunduran Erdoğan bunu hemen:
“Gollük bir pas” olarak değerlendirdi…
Ve…
Mecliste rahatlıkla alınabilecek bir kararı…
Anayasa maddesiyle yapmak istediğini ilân edip…
Kanun teklifi verdirdi…
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Ne yazık ki…
Bugüne kadar hem:
CHP’nin önünü kesen…
Hem de…
Siyasal İslâm’a mağduriyet üzerinden siyaset yapma imkânı veren:
Kökten laikçi çevreler ayağa kalktı…
Kılıçdaroğlu’na yüklendiler…
★
Bu dostlara soruyorum:
Çözümünüz ne?..
Yasaklar mı?..
★
Onu denedik olmadı…
Özgürlüğü ise siz istemiyorsunuz…
Eeeee…
Çözüm:
Çözümsüzlük mü?..
Yeni…
Yine…
Ve yenden:
Erdoğan mı?..
★
Hay Allah:
Müstahakınızı versin…
Huzur mu huzursuzluk mu?
Bu yazımda dikkatinizi…
Kendime yakıştırdığım:
“Liberal Demokrat Sosyalist” sıfata çekeceğim…
★
- yüzyılın ikinci yarısından sonra…
Ve…
- yüzyılın başından itibaren görüldü ki:
Liberal demokrasiler hiçbir ülke için savaş tehlikesi yaratmıyor…
Haliyle…
Kendi halkları için de savaşın yıkıcı etkisinden uzak duruyorlar…
Bu ise o ülke halkları için yarar sağlıyor…
★
Liberal olmayan demokrasiler ise…
Savaş ihtimalinden bile çıkar elde ediyorlar…
“Savaş” eylemine kolayca karar verebileceklerini…
Kolayca savaşabileceklerini gösteriyorlar…
Bu ise…
Bu ülkelerin halklarına zarar veriyor…
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Türkiye’de yapılacak seçimlerde seçmenler:
Ya liberal olmayan…
Tek adam yönetimindeki:
Totaliter rejimi tercih edip Huzur yüzü görmeden yaşayacak…
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Ya da…
Farklı inanç, düşünce, yaşam tarzı ve hatta mezheplerden olan ama…
Liberal demokrat sosyalist anlayışı tercih eden bir iktidarı seçecek:
Huzurlu ve umutlu yaşayacaklar…
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Bekleyelim…
Ve ne olacağını:
Hep birlikte görelim…
★
Tahminim de temennim de:
Liberal demokrat sosyalist anlayışın:
İktidar olması…
18 Haziran’ı beklemek
Altılı Masa’nın 9 saat süren toplantısından:
Çağdaş demokrasi çıktı…
Yani…
★
Birbirleriyle hiçbir sosyal konuda uyum içinde olmayan 6 siyasi liderin:
İletişim…
Yardımlaşma…
Uzlaşma…
Ve…
Ülkenin kaynaklarını adil bir şekilde paylaştırma konularında:
Mutabık oldukları gerçeği çıktı…
Bundan daha büyük umut olabilir mi?..
★
Bir yanda:
Kişisel çıkarların bir arada tuttuğu bir “Ticari ortaklık…”.
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Diğer yanda:
Tüm ulusun çıkarlarının bir arada tutulduğu siyasi ortaklık…
Bu radyo kurulmalı
Bir radyomuz olmalı…
Her sabah en az iki saat…
Sokakta…
Evde…
İş yerinde…
Ve elbette:
Yatakta gördükleri erkek şiddetini anlatan kadınların:
Mesajlarını yayınlamalı…
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Aynı radyo…
Eşlerine şiddet gösteren erkeklerin isimlerini:
Dinleyicilerle paylaşmalı…
Ve…
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Eşlerine şiddet uygulayan erkeklerin isimleri duyurulduktan sonra bir de hatta:
“O lanet olasıca magandaya”:
Küfredilmeli…
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Polisleri…
Zanlılar hakkında işlem yapmaya davet etmeli…
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Polisler bu davetlere uyar mı?..
Siyasi müdahale olmazsa:Uyar…
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Çalınan bir öküzün peşine düşüp bulan polisimiz…
Kadınlarımızın sofralarımızdaki yerlerinin…
Artık:
Öküzlerden önce geldiğini bilir…
Ve…
Kocalarından dayak yiyen kadınların haklarının peşine düşer…
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Böyle bir radyomuz olup olmadığını bilmiyorum…
Ama olursa…
Acayip dinleyici kitlesine sahip olacağından:
Eminim…
Günün sözü
Hayatımın tek bir gününde bile:
“Castro’cu” olmadım…
Ama…
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Adama olan hayranlığımı da her fırsatta açıkladım…
İtirazım Castro’un karakterine değil:
İktisadî ve siyasî fikirlerineydi…
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Ve meselâ…
En çok sevdiğim sözlerinden biri de şuydu:
Günün sorusu
Tunaboylu Osman
@Osman_Tunaboylu
Biliyor da ne oluyor?…
Herkes biliyor, geminin su aldığını
Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini,
Ve Herkes biliyor zarların hileli olduğunu…
Leonard Cohen
Fare kavalcısı
Altılı Masa’nın son toplantısı için:
“Dağ fare doğurdu” diyenlere gülün geçin…
Onlar bizzat…
Fareli Köyün Kavalcıları oldukları için…
Her baktıkları yerde: Peşlerinden gelen:
Fareleri görüyorlar…
Hal bu
Çekirge:
“Hocam bana memleketin halini anlatır mısın kısaca?..”.
Hoca:
“Anlatayım Çekirge…
Sinan Ateş cinayeti nedeniyle tutuklananlar arasında…
Tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya, çakarlı transporter araçla getiren iki özel harekât polisi de var…”.
Dünün tweeti
Sadık Usta
@Sadik0707
Eğer insanlar, gerçekten ve gerçekten hayatın ölümden sonra da devam edeceğine inansalardı, birbirlerini öldürmezlerdi.
İnsanlar aslında sadece tek bir yaşamın olduğunu düşündükleri için birbirlerini öldürmektedirler.