Havran Belediyesi’ne ait zeytin mahsulleri için satış ihalesi yapılacak
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Havran Belediyesi’ne ait zeytin mahsulleri için satış ihalesi yapılacak

Mülkiyeti Havran Belediyesi’ne ait zeytinlik vasıflı taşınmazlardaki zeytin ağaçlarının bakımlarının yapılması ve mahsullerinin toplanması açık artırma usulü ile 6 yıllığına ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 12 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek ihaleye katılım için ilgili şartname mesai saatler içerisinde bedelsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

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Havran Belediyesi’ne ait zeytin mahsulleri için satış ihalesi yapılacak
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