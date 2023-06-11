Hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya’ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 62 bin 891 kişiye ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kentin 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Geçen sene 1 Ocak-10 Haziran döneminde hava yoluyla 2 milyon 968 bin 536 turistin geldiği Antalya’da, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 37 artışla hava yoluyla gelen 4 milyon 62 bin 891 misafir ağırlandı. Bu yılki turist sayısı, geçen iki yılın aynı dönemde gelen misafir sayısının toplamını da geride bıraktı.

Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’un aynı döneminde 4 milyon 26 bin 529 turist ağırlayan kentte, sezon hareketliliği sürüyor.

(AA)