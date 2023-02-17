Hatay’daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki araziler su altında kaldı
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Hatay’daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki araziler su altında kaldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Karasu Çayı‘nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar ile tarım arazilerinde su baskını meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya’ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi’nden geçen Karasu Çayı‘nın su seviyesi yükseldi.

 

Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgedeki Hatay Havalimanı’na ulaşım sağlanan kara yolu, su baskınından etkilenmedi.

Su baskını yaşanan bölge, dronla görüntülendi. (AA)

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