Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler Yaşam

Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi’ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kadir Şeker’in cezası belli oldu!

Kadir Şeker’in cezası belli oldu!

Korkunç kazayı saniye saniye kaydetti!

Korkunç kazayı saniye saniye kaydetti!

Yerinden kalkamıyordu, 75 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Yerinden kalkamıyordu, 75 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Sağlık