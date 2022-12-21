Hatay’da MİT ile polisten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Haberler Gündem

Hatay’da MİT ile polisten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak operasyonu ile terör örgütü DEAŞ’ın sözde Sahil Taburu Komutanı Ahmed Ali’nin de aralarında olduğu 8 terörist, Hatay’da yakalandı.

MİT ve polisin ortak çalışması ile DEAŞ’ın sözde Sahil Taburu Komutanı ‘Abu Süleyman El Aşkar’ kod adlı Ahmed Ali ile beraberindeki teröristlerin, Hatay’daki örgüt evlerinde saklandıkları tespit edildi. 2022 Kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi’nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettikleri belirlenen teröristlere yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ahmed Ali’nin de aralarında bulunduğu 8 terörist, gözaltına alındı. Teröristlerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak ve Türk bayrağı yakmalarına ilişkin görseller ele geçirildi.

Şüpheliler ilk ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye’ye giderek, burada Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları için talimat aldıklarını itiraf etti. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Hatay’da MİT ile polisten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Gündem