Hatay’da bir komiser yardımcısı şehit oldu
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Hatay’da bir komiser yardımcısı şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya’nın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun” dedi. (DHA)

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