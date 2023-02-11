Hatay’da baraj patladı iddiası! Bakandan açıklama

Hatay’da ‘baraj patladı’ yönündeki iddialar üzerine endişelenen depremzedelerden bazıları araçlarla kentten ayrılmaya çalıştı. Kentte bir anda trafik yoğunluğu yaşanırken, devriye görevinde bulunan polis ekipleri, yaptıkları anonslarla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de barajların durumunun anlık takip edildiğini ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar deprem bölgesindeki vatandaşları endişelendirdi. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine bazı vatandaşlar kentten uzaklaşmaya çalışırken, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uyarılarda böyle bir olayın gerçekleşmediği belirtildi. Polis ekipleri kent sokaklarında devriye gezerek yaptığı anonslarla iddiaların asılsız olduğunu vatandaşların panik yapmamasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. (DHA)