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Hatay’da 30 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobilinde 30 ruhsatsız tabanca ile mühimmat bulunan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Kırıkhan ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik marka ve çapta 30 ruhsatsız tabanca, 30 şarjör, 5 tabanca namlusu ve 5 fişek ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü Y.B’yi gözaltına aldı. (AA)

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