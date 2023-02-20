Hatay’da 3 dakikada 2 ayrı deprem! Ölü ve yaralılar var

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin birçok ilde etkili şekilde hissedildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Soylu, “3 kişi öldü, 213 kişi yaralandı” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

23:01: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hatay’da yaşanan son depremde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

AFAD ‘DENİZ SEVİYESİ 50 CM YÜKSELEBİLİR’ UYARISINI KALDIRDI

AFAD, Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” açıklamasını yapmıştı. AFAD, yaptığı ikinci açıklamada ‘deniz seviyesi yükselebilir’ uyarısını kaldırdı.

22.20 İTİBARIYLA SON DURUM

OKTAY: 8 YARALI VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığında, Hatay merkezli 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili bölgeden alınan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, depremlerden sonra 28 ihbar alındığını ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

‘KARAÇAY BARAJINDA RİSK YOK’

Fuat Oktay, barajlar konusunda da bazı söylentiler yayıldığını, ancak bunların doğru olmadığını ifade ederek, “Karaçay barajı ile ilgili söylenti yayıldı. Şu an bir risk yok” dedi. Oktay, deprem bölgesindeki vatandaşlara bir kez daha yaptığı uyarı ile binalara girilmemesini istedi.

‘KARAMAN’DA DEPREMZEDELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ’

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin, ardından yaklaşık 10 bin depremzede Karaman’daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu akşam ise Hatay’da art arda meydana gelen depremler kentte şiddetli hissedilirken, yurtta kalan depremzedeler panikle sokağa çıktı. Panik nedeniyle ihbarlar üzerine yurtların bulunduğu adreslere çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçirenlere ambulanslarla müdahale edildi. Bazı depremzedelerin ise kaldırım kenarlarına oturup, ağladığı görüldü. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle hasar gören bina olmadığı belirtildi.

ANTAKYA’DA HASTANE BOŞALTILDI

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da deprem sırasında Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde büyük panik yaşandı. Durumu iyi olan hastalar, personelin yönlendirmesiyle hastane bahçesine çıkartılırken, yoğun ve yataklı hastalar ise refakatçileri ve hastane çalışanlarının yardımıyla binadan çıkartıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar daha sonra ambulanslarla sahra hastanelerine taşındı.

DEPREMZEDELER ÇADIRLARDAN DIŞARIYA KAÇTI

Depremin vurduğu illerde 15 gündür beşik gibi sallanan bölgede psikolojileri de bozulan vatandaşların, çadırkentlerde bile sarsıntı ile birlikte dışarıya kaçıştıkları görüldü. Bazı çadırlarda ise deprem sırasında sobaların yıkıldığı belirtildi.

DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN’DAN DA HİSSEDİLDİ

Hatay’da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman’da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların sokaklara çıktığı, bazılarının da park ve bahçelere akın ettiği görüldü. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, binalardan uzak yerlerde toplanmaya başladı. Diyarbakır’da Koşuyolu Parkına gelenler, bir kez daha deprem korkusu yaşadıklarını söyledi.

(DHA)