Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Hatay’a AFAD tarafından içme suyu sevkiyatının sürekli yapıldığı, yeterli su stokunun bulunduğu bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde depremler nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildiği duyuruldu.