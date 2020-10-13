Hatay için Türkiye için

Sporun, sosyal bir olgu olduğunu unutuyoruz. Fanatikliğin gözleri kararttığı, takım sevgisinin şiddetle özdeşleştiği Türkiye’de, spor kulüp­lerinin paylaşımcığılı da unutuluyor. NBA yıldızlarının, hemen hepsi­nin bir yardım vakfı var. Kulüpler, oyuncuları bu amaçla çalışmaya teşvik ediyor, ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturuyor. ‘Halkın bize verdiği zenginliği, onlarla paylaşıyoruz’ fikri bu. Avrupa’nın önemli futbolcuları, sporcuları, Formula pilotları yardım maçları için sahaya çıkıyor.

Bizim büyükler de diyor ki ver ver ver… Ürün al, bilet al, forma al… Sanki milyarlarca borcu gariban yap­mış gibi asgari ücretlinin cebindeki üç kuruşa göz dikiyorlar.

Şimdi bir kampanya başlatıldı ve şaşılmayacak şekilde ilk can suyu Anadolu’dan geldi. Kocaelispor’dan Sakaryaspor’a, Karşıyaka’dan Altay’a Göztepe’ye… Hatay’daki kara tablonun yeşile boyanması için fidan bağışına başlandı. Üç büyükler de işin bir ucundan tuttu geç de olsa, fidan dikecekler Hatay’a; umarız söz­lerini tutarlar. Ama bu yetmez. Milli takımın bile birleştiremediği bu ülkeyi bari felaketler birleştirsin. Yardım maçı düzenlensin, taraftar gelemiyor­sa hatıra bileti satılsın, telefonla bağış alınsın. Kulüpler tanıtımını yapsın, öylesine değil içten gelerek kapıla­rını açarak katkı versin. Yöneticiler yan yana gelsin, yıldızlar bi’ zahmet rutinlerini bozsun, sorumluluk alsın. Bir kereye mahsus da olmasın.

İyi olanın galip geleceği inancı, kalıcı bir şekilde mutsuz, umutsuz, topluma yayılsın. Hatay için ama önce Türkiye için…