Hatay açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Hatay açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de merkez üsü Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz’de saat 11.44’te merkez üssü Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 17.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. (DHA)

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