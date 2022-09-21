Hata yapma lüksü yok!

Beşiktaş’ta kim suçlu…. Teknik Direktör İsmael tartışılmaya başlandı. Futbolcuların da özellikle A.Gücü deplasmanında yaşanan olayların ardından bir hayli gergin olduğu görülüyor. Taraftarın takımlarına olan destekleri ilk günkü gibi olsa da Fenerbahçe derbisinde alınacak kötü bir sonuç yerini yuhalanmalara bırakabilir. Hem İsmael hem de yönetim, ilerleyen günlerde daha çok ter dökebilir.

Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı nokta transferlerin ardından hakem hatalarıyla ilgili TFF nezdinde masaya vurduklarını söyledi. Çebi, her maç sonrası kameralar karşısına geçip hakemlere tepki gösterecek bir kişiliğe sahip olmadığını ifade etmişti. Süper Lig’de eyyamcılık yapan hakemleri göz önünde bulundurursak Çebi’nin sessiz isyanı yetmeyebilir. Trabzonspor’un Gaziantep karşısında kazandığı penaltının benzeri Beşiktaş, Başakşehir karşısında yaşandı ama Kartal adına ‘Oyna devam’ denildi. TFF’de yeni dönem hakemlerin tutarsız yönetimini değiştirmedi. Gelecek haftalarda da bu hatalardan dönülmesine şahsen pek inanmıyorum.

Fenerbahçe’nin ezici futbol oynaması, Galatasaray’ın da yıldız futbolcularının ısınmasıyla hazır hale gelmesi Beşiktaş adına hiç iyi değil. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş adından söz ettirmek istyorsa sahada en maksimumu vermesi gerek. Milli arada İsmael Hoca, bunun değerlendirmesini yapacaktır.