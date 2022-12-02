Hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olup cihazı iki defa kapattı

Almanya’nın Mannheim kentinde bir kadın hasta, geçen Salı günü bir başka hastanın solunum cihazının sesinden rahatsız olduğu için cihazı iki defa kapattı. Kalbi duran 79 yaşındaki hasta sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü, 72 yaşındaki kadın cinayete teşebbüsten tutuklandı.

Mannheim polisi ve savcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, geçen Salı günü 72 yaşındaki bir kadın hastanın oda arkadaşı olan 79 yaşındaki hastanın solunum cihazını sesinden rahatsız olduğu için iki defa kapattığı ve kadının cinayete teşebbüsten tutuklandığı belirtildi. 72 yaşındaki kadının, diğer hastanın solunum cihazını daha önce de kapattığı, sağlık görevlilerinin uyarısına rağmen kadının, daha sonra solunum cihazını tekrar kapattığı ifade edildi.

Solunum cihazı kapanan hastanın, sağlık görevlileri tarafından müdahaleyle hayata döndürüldüğü, cihazı kapatan kadının ise polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Polis kadının Salı akşamı gözaltına alındığını vurgulayarak Şüpheli, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Mannheim bölge mahkemesinin gözaltı ve soruşturma hakimi huzuruna çıkarıldı. Tutuklanma kararı verildi ifadelerini kullandı.

(DHA)