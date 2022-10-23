Hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü
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Hastaneye silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Dallas kentinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.

Dallas polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor. (AA)

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