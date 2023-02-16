Hastanelerde refakatçisi olmayan 1457 çocuk var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremlerin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin şunlar kaydedildi:

“Refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuk bulunmaktadır. 93 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 609 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1190, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır.”

(AA)