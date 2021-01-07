Hastanelerde ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturulacak

Sağlık Bakanlığı’nca 81 ile gönderilen yazıda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturulması istendi. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak, her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 81 ile ‘Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması’ konulu yazı gönderildi. Covid-19 pandemisinde kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması ve salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse özgün en etkili korunma yönteminin aşı olduğu belirtildi. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik aşılamalarının yapılacağı birinci basamak sağlık kuruluşlarıyla birlikte hastanelerde de aşı uygulaması yapılması planlandığı kaydedildi.

YATAK SAYISILARINA GÖRE ODALAR BELİRLENECEK

Aşı uygulaması ile ilgili sağlık kuruluşlarında gerekli önlemlerin alınması ve buna ilişkin İl Sağlık Müdürlüklerince denetim yapılması istenerek, hastanelerde Covid-19 aşı uygulamaları ile ilgili tedbirler ve uygulama esasları şöyle sıralandı:

Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturulacak. Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılayacak. Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10’dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu olacak.

RANDEVU SİSTEMİ OLACAK

Aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak. Vatandaşların odaya ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılacak.

Yönlendirme elemanları hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşları randevu çizelgesi uygun olan hekimin listesine işleyerek, aşı uygulama odasına yönlendirecek. Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevulu alarak gelecek. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olacak. Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılacak.

Aşı uygulama odasında el yıkama ünitesi olacak, sağlık çalışanı aşılama işlemi öncesinde ve kirli malzeme ya da kanla temas durumunda ellerini yıkayacak. Aşı uygulama odasında sağlık personelinin kullanılmış iğneleri elinden bırakmadan ve etrafta dolaşmadan güvenli atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılacak.

ODAYA BİR KİŞİ ALINACAK

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek. (DHA)