Haberler Gündem

Hastaneden randevu alamadığını iddia edip pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş etti. Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesi ile teslim olan M.K., gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. Bir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunduğu belirtilen M.K.’yi ikna etmekye çalıştı. M.K., havaya ateş etmeye devam etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi. Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu.

M.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Bazı doğal sit alanları ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bazı doğal sit alanları ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı

Yıkılan sitenin müteahhidi İran’a kaçarken yakalandı

Hastaneden randevu alamadığını iddia edip pompalı tüfekle rastgele ateş açtı
Gündem