Hastanede dehşet! Önce doktoru sonra kendini vurdu
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Hastanede dehşet! Önce doktoru sonra kendini vurdu

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı. (DHA)

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Hastanede dehşet! Önce doktoru sonra kendini vurdu
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