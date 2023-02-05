Hastalıklar cinselliği de bitirebilir

Birçok hastalığın yarattığı durum veya tedavi biçimlerine karşı gelişen psikolojik reaksiyonlar cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir…



Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

Eşimde kronik prostat iltihabı var, haf­talarca antibiyotik kullanıyor, düzelme olmuyor. Biraz geçer gibi oluyor sonra tekrar başlıyor. Bu durum onu kötü et­kiledi, cinsel yaşantımız neredeyse hiç kalmadı, ne yapmalıyız? M.Ç./Isparta

CEVAP:

Birçok hastalık cinsel sorunlara da neden olabilir. Bunların başında kanserler, üreme sistemi ve idrar yolları hastalıkları ve ameliyatlarla diğer ciddi hastalıklar gelir. Kanser; işlev kaybı, çaresizlik, ümitsizlik, suçluluk, ölüm korkusu, ağrı endişesi ve bağımlılık korkuları uyandırır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ise daha fazla suçluluk duygularının olmasına ve cinsel yaşamdan daha fazla kaçınmaya neden olur. Erkek­lerde prostat ilerleyen yaşla birlikte üreme sisteminde en sık sorun yaratan organı oluşturur. Prostat iltihabı sürekli batma ve akıntı, ağrılı idrar ve boşalma, uyarılma güçlüğü, erken boşalma gibi sorunlara ne­den olabilir. Böyle durumlarda cinsel ilişki için acele etmemeli biraz sabırlı olunmalı verilen ilaçları kullanırken beslenmeden uykuya yaşamın bütün alanlarında özenli olmaya gayret edilmelidir.

Bu problemimizi nasıl çözebiliriz?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle cinsellik konusunda anlaşamıyoruz. Kendisinde erken boşalma sorunu var ama bende orgazm sorunu olduğunu söylüyor. Bu durumda ne yapabiliriz? K.Ç./Bursa

CEVAP:

Erkek cinselliği ergenlik döneminden itibaren hızlı bir şekilde mastürbasyonla rahatlama üzerine koşullandığı için yani az çabayla çok haz almaya alıştığından evlilik ilişkisine adapte olmakta zorluk çeker. Ve­rilen emek alınan hazdan fazla olduğunda hayal kırıklığı yaşanır. Bu durumun devam etmesi, gösterilen çabanın karşılığını bul­maması zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir. Erkeklerdeki erken boşalma sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bazı erkekler bu durumu kabul etmek yerine suçu eşlerine atabilir. Sizin durumunuzda eşinizdeki erken boşalma sorununun sizde orgazm sorununa neden olduğu anlaşılı­yor. Eşinizle birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak eşinizdeki erken boşalma sorununu çözdüğünüzde sizdeki orgazm sorunu da çözülecektir.

İlişkimizde uyumu nasıl yakalarız?

SORU:

32 yaşında, 5 aylık evli bir kadınım. Daha önceden hiç cinsel tecrübem yoktu. Bana göre ilişkimiz kısa sürüyor, eşime göre ise uzun. Bu sürede boşalmam gerektiğini söylüyor, ne yapmalıyız? M.V./Adana

CEVAP:

Yeni evli çiftlerin bir uyum için zamana ihti­yaçları vardır. Öncelikle rahat olun. Çünkü boşalmayı eşinizin desteğiyle ve seks konu­şarak öğrenebilirsiniz. Boşalmayı bir amaç olmaktan çıkarın, dokunmanın verdiği hazza odaklanın, ön sevişmeyi uzun tutun ve eşinizden ritmik olarak klitorisinizi uyar­masını isteyin. Cinsel haz almayı, rahat ve gevşemiş olmayı çok önemseyin. Boşalma­yı önleyen sosyokültürel yasaklamalarınız, seks ve cinselliğe ilişkin bilgi eksikliğiniz ve eşinizin erken boşalma sorunu yoksa çok kısa bir sürede boşalmayı öğrenebilirsiniz. Unutmayın haftada 2 kez olmak üzere, 6 ay düzenli seks yaptıktan sonra hala boşalamıyorsanız bir cinsel terapiste başvurmanızda fayda var.