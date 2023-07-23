Hastalıklar cinselliği de bitirebilir

Birçok hastalığın yarattığı durum veya tedavi biçimlerine karşı gelişen psikolojik reaksiyonlar cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir.

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

Eşimde kronik prostat iltihabı var, haf­talarca antibiyotik kullanıyor, düzelme olmuyor. Biraz geçer gibi oluyor sonra tekrar başlıyor. Bu durum onu kötü et­kiledi, cinsel yaşantımız neredeyse hiç kalmadı, ne yapmalıyız? B.C./İstanbul

CEVAP:

Birçok hastalık cinsel sorunlara da neden olabilir. Bunların başında kanserler, üreme sistemi ve idrar yolları hastalıkları ve ameliyatlarla diğer ciddi hastalıklar gelir. Kanser; işlev kaybı, çaresizlik, ümitsizlik, suçluluk, ölüm korkusu, ağrı endişesi ve bağımlılık korkuları uyandırır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ise daha fazla suçluluk duygularının olmasına ve cinsel yaşamdan daha fazla kaçınmaya neden olur. Erkek­lerde prostat ilerleyen yaşla birlikte üreme sisteminde en sık sorun yaratan organı oluşturur. Prostat iltihabı sürekli batma ve akıntı, ağrılı idrar ve boşalma, uyarılma güçlüğü, erken boşalma gibi sorunlara ne­den olabilir. Böyle durumlarda cinsel ilişki için acele etmemeli biraz sabırlı olunmalı verilen ilaçları kullanırken beslenmeden uykuya yaşamın bütün alanlarında özenli olmaya gayret edilmelidir.

Bu problemimizi nasıl çözebiliriz?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Eşimle cinsel­lik konusunda anlaşamıyoruz. Kendisinde erken boşalma sorunu var ama bende orgazm sorunu olduğunu söylüyor. Bu durumda ne yapabiliriz? B.C./Balıkesir

CEVAP:

Erkek cinselliği ergenlik döneminden itibaren hızlı bir şekilde mastürbasyonla rahatlama üzerine koşullandığı için yani az çabayla çok haz almaya alıştığından evlilik ilişkisine adapte olmakta zor­luk çeker. Verilen emek alınan hazdan fazla olduğunda hayal kırıklığı yaşanır. Bu durumun devam etmesi, gösterilen çabanın karşılığını bulmaması zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir. Erkek­lerdeki erken boşalma sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bazı erkekler bu durumu kabul etmek yerine suçu eşlerine atabilir. Sizin durumunuzda eşi­nizdeki erken boşalma sorununun sizde orgazm sorununa neden olduğu anlaşı­lıyor. Eşinizle birlikte bir cinsel terapist­ten profesyonel destek alabilirsiniz.