Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alıyor
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alıyor
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