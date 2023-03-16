Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Hasan Kalyoncu Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor
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