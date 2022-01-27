Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi kadrolarına 14 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

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