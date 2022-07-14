Sokakta 7 yaşındaki çocuğun önüne koysak Ege denizi’ni…

Bak burada iki ülke var çocuğum… Ortada da bir deniz… Nasıl pay edersin bu denizi… Çiz bakalım desek…

Çocuk ortadan ikiye böler… Sol taraf Yunan’ın sağ taraf Türklerin diye… Adaları da olabildiğince eşit pay etmeye çalışır…

Çocuğun bile çizeceği haritayı… Binbir diplomatik sebepten… Ve hatta biraz da efendiliğimizden yıllardır biz çizmemişiz…

Bağırsan duyulacak adaları millerce uzak Yunanistan’a bırakmışız.

Tartışmalı antlaşmalarla…

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Ülkü Ocakları Başkanı, MHP lideri Bahçeli’ye bir harita hediye etti.

Haritayı aşağıda görüyorsunuz.

Ege denizini ortadan ikiye bölmüş. Bize yakın olan adaların tamamını da bizim toprağımız olarak göstermiş.

Yukarıda Semadirek (Samotraki) den tutun… Aşağıda Rodos’a ve hatta Girit’e kadar bizim renklerimizle boyanmış bir harita…

Haritanın üstünde de ‘Denizdeki Misak-ı Milli’ yazıyor.

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Kızılca kıyamet koptu.

Yunan Başbakanı Mitçotakis çılgına döndü.

Bahçeli’ye hakarete kadar vardırdı işi.

Almanya açıklama istedi.

Avrupa Konseyinde kınama kararı için çalışma başlatıldı.

Peki Ülkü Ocaklarının yaptığı bu harita neyin nesiydi?

Gerçekten Türkiye’nin böyle bir talebi, niyeti mi vardı?

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Haritanın perde arkasını öğrenmek için Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ı aradım.

Ahmet Bey ‘Sizi kısa süre içinde Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımız arayacak, dedi.

On dakika sonra telefonum çaldı.

Arayan Selimhan Yeniacun’du.

-Bu haritayı kim yaptı?

-Tamamen Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin insiyatifi ile hazırlanmış bir harita…!

-Peki bu harita mavi vatan fikriyle mi hazırlandı?

-Gürkan Bey… Batının çeşitli şehirlerinin ismini alan haritalar var. Örneğin Sevilla haritası var. Bunlar hem akademik literatürde hem de güncel hayatta atıf alıyorlar. Ülkü Ocakları haritası yaparak bu meselenin konuşulmasını istedik.

Yunan kamuoyunda görüyoruz. Yok boğazları vururuz yok İzmir İstanbul bizimdir gibi meseleleri konuşuyorlar. Ben kendi topraklarım için bu meseleyi konuşturacağıma onların toprakları üzerinde benim haklarımı tartışmaya açarım.

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Kapadım telefonu…

Cihat amirali aradım.

Mavi Vatan’ın teorisyenlerinden Cihat Yaycı amirali…

-Cihat amiralim kıyamet koparan haritayı gördünüz mü?

-Yunanistan’ın hezeyanlarını anlamak mümkün değil Gürkan Bey… Çünkü bizim Ege’de 152 ada, adacık ve kayalığımıza bunlar çökmüştür. Şartlı devredilen adalarında egemenlik devir şartlarını ortadan kaldırdılar.

Üstüne üstlük tüm bunları görmezden gelerek İstanbul’u Rum Ortodoks Patrikhane Devleti olarak harita yayınladılar. Trakya’yı Yunanistan toprağı olarak gösteren haritayı da daha geçen hafta yayınladılar. Bunlara hiçbir şey söylemeksizin bu haritaya laf söylemek iş değildir. Yunanistan’ın Altın Şafak’ına neden bir şey demiyoruz.

Yunanlılar şimdi Rafael filosu oluşturuyorlar. Onların içinde Türkiye’yi bombalama işaretleri var. Bizim Mavi Vatan haritamız bellidir.

-Bu haritanın teknik olarak çizimini şeklini değil…Ama haritanın yapılmasını Türkiye’nin hakları bakımından doğru buluyor musunuz?

-Yunanistan ana karasının 12-13 katı deniz yetki alanı istiyor. Bizi adalar denizinde sadece karasularına hapsediyor. Bunu yapanlara karşı bu haritayı koymak lazım. Bize sürekli ‘Türkiye maksimalist’ diyenlere karşı alın size maksimalist harita diye önlerine koyacağımız iyi bir harita olmuştur.

Kıyamet koparan haritanın hikayesi böyle…

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Bizim liboş takımına o haritayı sorarsanız…

“Yok artık… Daha neler…”

“Biz işgalci miyiz?”

“Yunan toprağına mı göz diktik?”

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E karga kardeş…

Hafta sekiz gün dokuz… Türlü türlü ayrılmış kopartılmış kürdistan haritaları gözümüze sokulurken ‘yok artık’ demiyorsun…

E karga kardeş… Erzurum’u Kars’ı içine alan Büyük Ermenistan haritaları yayımlanırken ‘daha neler’ diye söylenmiyorsun.

E karga kardeş… Üç tane hokkabaz akademisyen uydurdukları bir Sevilla haritası var. Ona kalsa ayaklarımızı serinlemek için bile Ege’ye sokamayız… Bu haritayı uluslar arası diplomasiye referans verdiklerinde onlara ‘barbar’ demiyorsun.

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Bir tane de bizim böyle haritamız olmasın mı?

Karga kardeş…?