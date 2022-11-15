Hani kuş bile uçamıyordu?..

“Taksim Bombacısı” tabii ki eli kanlı bir terörist…

Aksini söylemek için:

“Aptal” olmak gerekir…

Ancak…

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“Kimin teröristi?” olduğu çok mu önemli?..

Katilin aidiyetini bilmek:

Terör sorununu çözecek mi?..

Ya da:

Yaklaşık 40 yıldır:

Çözdü mü?..

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O halde gelin…

Bu teröristin…

Ülkeye nasıl bu kadar kolayca girmiş olabileceğini sorgulayalım…

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Belki de…

Çok uzun zamandır İstanbul’daydı…

Hatta belki de…

Pek çok kere:

Tatbikat bile yaptı…

★

Üzerinde kamuflaj kıyafeti…

Başında türban…

Ayaklarında:

Dağ ayakkabıları…

Ve…

Sırtında çanta…

★

Hiç mi dikkat çekmedi?..

Hiç mi:

“Kimsin sen?” diye sorulmadı…

★

Hani…

İçişleri Bakanı teröristlerin…

Ayakkabı numaralarını bile:

Biliyordu?..

★

Yoksa bu katil de…

Mersin bombacıları gibi:

Uçan motorla geldi de…

Ayak izi:

Bırakmadı mı?..



★

O zaman da…

Yine İçişleri Bakanı’na…

Ve…

Milli Savunma Bakanı’na sorayım:

Hani sınırlarımızdan içeri…

Kuş bile:

Uçamıyordu?..

★

Başkomutan nerede?..

Hatırladınız mı?…

İstanbul’a acayip kar yağmış…

Pek çok yol tıkanmıştı…

★

İşte tam da o günlerde…

İBB Başkanı İmamoğlu…

Eline kürek alıp karları temizlemek(!) yerine…

İngiliz Konsolosuyla yemek yediği için:

İktidar yandaşları tarafından:

Takaza edilmişti…

★

Geçtiğimiz pazar günü…

Terör:

6 yurttaşımızı katletti…

81 yurttaşımızı yaraladı…

★

Peki…

Başkomutan nerede?..

Cevap veriyorum:

Endonezya’da…

★

Gitmese miydi?..

Tabii gitmeliydi…

Çünkü…

Halen 20 büyük ekonomi içinde (22. Büyük ama olsun) olduğumuzu…

Seçmenlerine göstermeliydi…

★

Benim itirazım…

İmamoğlu’nu o gün yerden yere vuranların…

O günden çok daha kötü bir günümüzde…

Başkomutanın:

Ülkemizde olmayışına ses çıkarmamaları…

Sormayayım mı?

Beyoğlu istiklâl Caddesi’nde:

6 canımızı kaybettik…

81 yurttaşımız yaralandı…

Ki: İkisi ağır yaralı…

★

Katliamdan 16 saat sonra katilin yakalanması tabii ki:

Büyük başarı…

Ama…

★

Dünyanın hangi ülkesinde…

Böyle feci bir katliamı…

Bir terörist…

Tek başına…

Ve…

Bu kadar kolayca yapabilir?..

★

Ne yani?…

Bunu da mı sormayalım?..

Uyanın artık

Katliam yaptıktan 16 saat sonra yakalanan…

Ve…

Suçunu itiraf eden teröristin hangi örgüt tarafından kullanıldığı da açıklandı…

★

Doğru da olabilir…

Yanlış da olabilir…

Çünkü…

Adeta:

Dejavu gibi…

★

Sanki…

2015 yılı ağustos ayıyla…

1 Kasım 2015 arasında yaşadıklarımızı…

Bir kez daha yaşıyoruz…

★

Ve bu durumu…

Sosyal medya hesabımdan sorguladığım için…

Arkadaşın biri:

Bana öfkelenmiş…

“İçişleri Bakanı açıklama yaptı ya neden hala itiraz ediyorsun?” diyor…

★

Bana öfkelenen arkadaşa soruyorum:

İçişleri Bakanı’nın…

Bugüne kadar verdiği hangi bilgi doğru çıktı ki:

Taksim bombacısıyla ilgili verdiği bilgiye hemen inanayım?..

★

Unutma kardeşim…

Aynı Bakan…

Mersin Polis Evi bombacısının da:

“CHP’li bir gazeteci” olduğunu açıklamıştı…

Ama…

Yalan olduğu anlaşıldı…

★

Yani…

O gün…

İlgili Bakan’ın açıklamalarına inananlar:

Yanıldı…

Sorgulayanlar:

Haklı çıktı…

★

Ne istiyorsun arkadaş?..

Uyumamı mı?..

İktidar ne derse:

İnanmamı mı?..

★

Bak kardeşim…

Bak…

Büyük Atatürk ne demişti:

“Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır…”.

★

Hadi…

Uyan artık…

Keşke…

Birinci Dünya Savaşı sonrası İngilizler:

Meclisi Mebusanı bastı…

Aralarında…

Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda bırakan Enver Paşa’nın babası:

Ahmet Paşa ile…

Altıncı cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk’ün kayınpederi:

Mebus Hüseyin Selah’ın (Cimcoz) da olduğu bazı aydın ve askerleri:

Malta’ya sürgüne gönderdi…

Ahmet Paşa, diğerlerinden yaşça büyüktü…

Bir gün, diğerleri sohbet ederken odaya girdi:

“Merhaba evlâtlarım” dedi…

Herkes saygıyla ayağa kalktı…

İçlerinden biri:

“Muhterem paşam maşallahınız var, size hayranız. Bu kadar dinç kalmanızın sırrını bize de öğretseniz” dedi…

Paşa göğüslerini şişirdi…

Başını dikleştirdi:

“Bakın evlâtlarım” dedi… “Ben hayatım boyunca hiç harama uçkur çözmedim. Sizler de benim gibi olur harama uçkur çözmezseniz; benim gibi sağlıklı ve dinç kalırsınız…”.

Hüseyin Selah gülümsedi:

“Ahh paşam ahh” dedi… “Keşke helâle de uçkur çözmeseydiniz…”.



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Süleyman Soylu İçişleri bakanlığı görevine getirildiğinde şöyle demişti:

“Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur…”.

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Ahh Süleyman ahh…

Madem öyleydi…

Keşke…

Görevi kabul etmeseymişsin…

Dürüst Efe

Halide Edip (Adıvar), Demirci Halil Efe’ye sordu:

“Ahaliye neden zulmediyorsun?”

Halil cevap verdi:

“Ahaliyi yönetmek:

Ya ilimle olur…

Ya zulümle…

Bende:

İlim yok…”.

Dünün tweeti

Cemil Çiçek

@avcemilcicek

İstiklal Caddesi’ndeki bankları sorguluyorsunuz.

Çöp kutularını sorguluyorsunuz.

Belediye başkanını sorguluyorsunuz.

Ama bu teröristin Türkiye’ye kimlerin ihmalkarlığıyla ve nasıl girdiğini sorgulamıyorsunuz.