Hani kuş bile uçamıyordu?..
“Taksim Bombacısı” tabii ki eli kanlı bir terörist…
Aksini söylemek için:
“Aptal” olmak gerekir…
Ancak…
★
“Kimin teröristi?” olduğu çok mu önemli?..
Katilin aidiyetini bilmek:
Terör sorununu çözecek mi?..
Ya da:
Yaklaşık 40 yıldır:
Çözdü mü?..
★
O halde gelin…
Bu teröristin…
Ülkeye nasıl bu kadar kolayca girmiş olabileceğini sorgulayalım…
★
Belki de…
Çok uzun zamandır İstanbul’daydı…
Hatta belki de…
Pek çok kere:
Tatbikat bile yaptı…
★
Üzerinde kamuflaj kıyafeti…
Başında türban…
Ayaklarında:
Dağ ayakkabıları…
Ve…
Sırtında çanta…
★
Hiç mi dikkat çekmedi?..
Hiç mi:
“Kimsin sen?” diye sorulmadı…
★
Hani…
İçişleri Bakanı teröristlerin…
Ayakkabı numaralarını bile:
Biliyordu?..
★
Yoksa bu katil de…
Mersin bombacıları gibi:
Uçan motorla geldi de…
Ayak izi:
Bırakmadı mı?..
★
O zaman da…
Yine İçişleri Bakanı’na…
Ve…
Milli Savunma Bakanı’na sorayım:
Hani sınırlarımızdan içeri…
Kuş bile:
Uçamıyordu?..
★
Başkomutan nerede?..
Hatırladınız mı?…
İstanbul’a acayip kar yağmış…
Pek çok yol tıkanmıştı…
★
İşte tam da o günlerde…
İBB Başkanı İmamoğlu…
Eline kürek alıp karları temizlemek(!) yerine…
İngiliz Konsolosuyla yemek yediği için:
İktidar yandaşları tarafından:
Takaza edilmişti…
★
Geçtiğimiz pazar günü…
Terör:
6 yurttaşımızı katletti…
81 yurttaşımızı yaraladı…
★
Peki…
Başkomutan nerede?..
Cevap veriyorum:
Endonezya’da…
★
Gitmese miydi?..
Tabii gitmeliydi…
Çünkü…
Halen 20 büyük ekonomi içinde (22. Büyük ama olsun) olduğumuzu…
Seçmenlerine göstermeliydi…
★
Benim itirazım…
İmamoğlu’nu o gün yerden yere vuranların…
O günden çok daha kötü bir günümüzde…
Başkomutanın:
Ülkemizde olmayışına ses çıkarmamaları…
Sormayayım mı?
Beyoğlu istiklâl Caddesi’nde:
6 canımızı kaybettik…
81 yurttaşımız yaralandı…
Ki: İkisi ağır yaralı…
★
Katliamdan 16 saat sonra katilin yakalanması tabii ki:
Büyük başarı…
Ama…
★
Dünyanın hangi ülkesinde…
Böyle feci bir katliamı…
Bir terörist…
Tek başına…
Ve…
Bu kadar kolayca yapabilir?..
★
Ne yani?…
Bunu da mı sormayalım?..
Uyanın artık
Katliam yaptıktan 16 saat sonra yakalanan…
Ve…
Suçunu itiraf eden teröristin hangi örgüt tarafından kullanıldığı da açıklandı…
★
Doğru da olabilir…
Yanlış da olabilir…
Çünkü…
Adeta:
Dejavu gibi…
★
Sanki…
2015 yılı ağustos ayıyla…
1 Kasım 2015 arasında yaşadıklarımızı…
Bir kez daha yaşıyoruz…
★
Ve bu durumu…
Sosyal medya hesabımdan sorguladığım için…
Arkadaşın biri:
Bana öfkelenmiş…
“İçişleri Bakanı açıklama yaptı ya neden hala itiraz ediyorsun?” diyor…
★
Bana öfkelenen arkadaşa soruyorum:
İçişleri Bakanı’nın…
Bugüne kadar verdiği hangi bilgi doğru çıktı ki:
Taksim bombacısıyla ilgili verdiği bilgiye hemen inanayım?..
★
Unutma kardeşim…
Aynı Bakan…
Mersin Polis Evi bombacısının da:
“CHP’li bir gazeteci” olduğunu açıklamıştı…
Ama…
Yalan olduğu anlaşıldı…
★
Yani…
O gün…
İlgili Bakan’ın açıklamalarına inananlar:
Yanıldı…
Sorgulayanlar:
Haklı çıktı…
★
Ne istiyorsun arkadaş?..
Uyumamı mı?..
İktidar ne derse:
İnanmamı mı?..
★
Bak kardeşim…
Bak…
Büyük Atatürk ne demişti:
“Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır…”.
★
Hadi…
Uyan artık…
Keşke…
Birinci Dünya Savaşı sonrası İngilizler:
Meclisi Mebusanı bastı…
Aralarında…
Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda bırakan Enver Paşa’nın babası:
Ahmet Paşa ile…
Altıncı cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk’ün kayınpederi:
Mebus Hüseyin Selah’ın (Cimcoz) da olduğu bazı aydın ve askerleri:
Malta’ya sürgüne gönderdi…
Ahmet Paşa, diğerlerinden yaşça büyüktü…
Bir gün, diğerleri sohbet ederken odaya girdi:
“Merhaba evlâtlarım” dedi…
Herkes saygıyla ayağa kalktı…
İçlerinden biri:
“Muhterem paşam maşallahınız var, size hayranız. Bu kadar dinç kalmanızın sırrını bize de öğretseniz” dedi…
Paşa göğüslerini şişirdi…
Başını dikleştirdi:
“Bakın evlâtlarım” dedi… “Ben hayatım boyunca hiç harama uçkur çözmedim. Sizler de benim gibi olur harama uçkur çözmezseniz; benim gibi sağlıklı ve dinç kalırsınız…”.
Hüseyin Selah gülümsedi:
“Ahh paşam ahh” dedi… “Keşke helâle de uçkur çözmeseydiniz…”.
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Süleyman Soylu İçişleri bakanlığı görevine getirildiğinde şöyle demişti:
“Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur…”.
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Ahh Süleyman ahh…
Madem öyleydi…
Keşke…
Görevi kabul etmeseymişsin…
Dürüst Efe
Halide Edip (Adıvar), Demirci Halil Efe’ye sordu:
“Ahaliye neden zulmediyorsun?”
Halil cevap verdi:
“Ahaliyi yönetmek:
Ya ilimle olur…
Ya zulümle…
Bende:
İlim yok…”.
Dünün tweeti
Cemil Çiçek
@avcemilcicek
İstiklal Caddesi’ndeki bankları sorguluyorsunuz.
Çöp kutularını sorguluyorsunuz.
Belediye başkanını sorguluyorsunuz.
Ama bu teröristin Türkiye’ye kimlerin ihmalkarlığıyla ve nasıl girdiğini sorgulamıyorsunuz.