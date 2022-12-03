Canlarım…

ve 21. yüzyılda yaşanan her ekonomik kriz öncesini…

Ve sonrasını:

Hatırlayın lütfen…

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Her büyük ekonomik kriz genelde…

Seçim sonralarına rastlıyordu…

Neden?..

Çünkü…

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Politikacıların seçim öncesi seçmene verebilecekleri tek rüşvet:

Bol para harcama imkânı…

İstihdam yaratıcı (Üretim değil) harcamalar…

Ve…

Geçici bir refah devletidir….

★

Ve seçim sonrası…

Halk deyimiyle söylemem gerekirse:

Bıldır (Geçen yıl) yenilen hurmalar…

Popoları:

Tırmalıyordu…

★

Ve her seçim sonrası…

Gelsin:

Sıkı para politikaları…

Gelsin:

Yüksek faiz dönemleri…

Gelsin:

Yüksek vergiler…

Gelsin:

Kamu ürünlerine yapılan yüksek zamlar…

Gelsin:

Maaş ve ücretle geçinen yurttaşların gelirlerini mümkün olduğunca budama…

Gelsin:

İşten çıkarmalar…

Gelsin:

“En az ücret, en az sayıda işçi” ile:

“En yüksek kâr” elde etme süreci…

Ve…

Gelsin:

Yeni yatırımlardan vazgeçmeler…

★

Bu saydıklarımdan:

Biri sebep ise…

Diğeri sonuç…

★

Bir sonraki aşamada ise…

Bir önceki aşamada sonuç olan…

Bu defa…

Kendisini takip edecek olan sonucun:

Sebebi…

Ve canlarım…

★

Ortaya çıkan son tablo:

Stagflasyon…

Yani:

Hem enflasyon…

Hem ekonomik durgunluk…

Yani…

Ekonomik kriz…

★

Batan bankalar…

İflas eden şirketler…

Ve çöken:

Borsalar…

Milyonlarca işsiz…

Çürümüş:

Sosyal yapı…

Ve…

Kokuşmuş hukuk ahlâkı…

★

Sözümün özü canlarım:

Yapılacak seçimlerden sonra…

Kim kazanırsa kazansın…

Cumhuriyet tarihimizin…

En büyük…

En çok can yakan…

Ekonomik krizini:

Yaşayacağız…

★

Youtube kanalımı izleyip KORKUSUZ’daki yazılarımı da okuyanların:

“E hani enseyi karartmayacaktık dede?” diyeceklerini biliyorum…

★

Elbette o görüşümde kararlıyım…

Ama…

Arzulanan Türkiye’ye ulaşabilmek için…

En az bir yıl:

Emekleme dönemi yaşayacağımızı da:

Söylüyorum…

Memleketi kurtarın memleketi

Çok bilindik ve çok klâsik olacak biliyorum…

Ama…

Yine de:

Hatırlatayım…

★

Fatih’in orduları İstanbul’u kuşattığı…

Ve…

Şehrin düşmek üzere olduğu sırada…

Şehrin ileri gelenleri ve papazlar:

“Melekler erkek mi dişi mi?” tezlerini tartışıyorlardı…

★

O tarihten yaklaşık 600 yıl sonra…

Memleket ekonomisi…

Cumhuriyet tarihinin en büyük çöküşünü yaşıyor…

Mecliste:

Memleketin geleceğini kurtarmak…

Halkın huzur ve refahını sağlamakla görevli politikacılar:

“SSK’Yı kim batırdı?” sorusuna cevap arıyorlar…

★

Efendiler…

Battığını iddia ettiğiniz emeklilik kurumunu…

20 yıldır…

İktidar partisi:

Yönetiyor…

Batırdıysa…

Tabii ki:

O batırmıştır…

★

Ama…

Deyin ki…

3-5 yıllık genel müdürlüğünde…

Hiçbir siyasi sorumluluğu olmadığı halde:

Genel Müdür:

Kemal Kılıçdaroğlu batırdı…

★

Ve…

Bay Kemal de çıktı:

“Ben batırdım” dedi…

Ne olacak?..

Ülkenin geleceği kurtulacak mı?..

★

Yahu SSK ne ki?..

Memleket battı memleket…

Kavgayı bırakın da…

Ele ele verip:

Memleketi kurtarın memleketi…

İnanıyorum…

Winston Churchill:

“Belki daha dikkatli olmam gerekir ama bende, akıntıya kürek çekmek gibi bir eğilim var” demişti.

★

Demek ki:

Atatürk’e benziyormuş…

Samsun’a hareket etmeden önce…

Ona da:

“Akıntıya kürek çekiyorsun” diyenler olmuştu…

★

Ne yazık ki bugün ben de…

Ve hem de…

Beni samimiyetle sevdiklerine inandığım dostlarımdan duyuyorum:

Aynı deyimi…

★

Atatürk ve Churchill başardılar…

Benim ise:

Hiç şansım yok…

Ama…

★

Beni izleyenlerin…

Akıntıya rağmen hedefe ulaşacaklarına:

İnanıyorum…

Tahminim

Sosyal medyada…

Süleyman Soylu’nun BAE’ne neden gitmiş olabileceği sorgulanıyor…

★

Tahminim o ki:

15 Temmuz darbe girişiminden kendilerini suçladığı için:

Özür dilemek…

Ve:

“Borç istemek” için:

Gitmiştir…

★

“Gitti” demiyorum ha!..

Tahmin ediyorum…

Bakkal yönetemezler ama

T.C. kanunlarının hiçbir yerinde:

“Fahiş fiyat” tanımı yok…

★

Çünkü…

Piyasa ekonomilerinde…

Bir ürünün fiyatını:

Devlet/İktidar değil…

Piyasalar (Arz/talep) belirler…

★

Ürünün fiyatı yüksekse…

Vatandaş almaz…

Alternatif ve daha ucuz ürün arayışına girer…

★

Ürünün fiyatı kesesine uygunsa:

Satın alır…

★

Eğer bir ülkede…

Devletin/İktidarın görevlendirdiği memurlar…

“Fahiş fiyat” kontrolüne çıkmışlarsa…

Bu müdahale:

Fiyatları düşürmez…

Üretimi durdurur…

★

Üretimin durması demek:

İşsizliğin artması…

Devletin vergi gelirlerinin düşmesi:

Ekonomik büyümenin:

Gerilemesi demektir…

★

Bu kadar basit bir gerçeği bilemeyenler…

Devlet değil…

Bakkal bile yönetemez…

Allah bildiği gibi yapsın

Tembel çocukları sınıfta kaldığında…

Öğretmeni suçlayan…

Hatta:

Döven…

Hatta:

Bıçaklayan kültürün devamı olanlar…

★

Seçtikleri politikacıların…

Bütün beceriksizlik ve başarısızlıklarını:

Dış güçlere bağlamaya devam ediyor…

★

İktidarın yanlış politikaları yüzünden…

Milli paramız değer kaybettiğinde…

Doları suçlayıp…

Dolar yakanlar…

★

Enflasyon patlayıp…

Sınır dışı harekâtlarda…

Şehit tabutları geldiğinde…

ABD’yi sorumlu tutup:

iPhone telefonlarını kıranlar…

★

Bugün de…

Hayat pahalılığından…

Seçtikleri iktidarı sorumlu tutacaklarına:

Marketleri suçluyorlar…

★

Hay Allah bunları:

Bildiği gibi yapsın inşallah: Âmin…

Yorumlayamadım

CHP ve İYİ Parti:

“Emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine yükseltilsin” diye bir kanun teklifi verdi…

★

Ama…

Teklif:

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi…

★

Haber bu kadar…

Yorumlayamadım…

Aklı başına gelince

Diktatör, huzuruna çağırttığı muhalif gazeteciye:

“Halkın aklını başından alıyorsun… Morallerini bozduğun için seni öldürebilir…” dedi öfkeyle…

Gazeteci yazar gülümsedi:

“Aklı başına geldiğinde de seni…”.

Dünün Tweeti

CEM TOKER

@tokcem

Gıdadaki enflasyondan marketleri sorumlu tutan kafalar, yarın bir gün benzin, motorin fiyatlarından da benzin istasyonlarını sorumlu tutar mı? Tutar elbette!!!