Hani enseyi karartmayacaktık
Canlarım…
- ve 21. yüzyılda yaşanan her ekonomik kriz öncesini…
Ve sonrasını:
Hatırlayın lütfen…
★
Her büyük ekonomik kriz genelde…
Seçim sonralarına rastlıyordu…
Neden?..
Çünkü…
★
Politikacıların seçim öncesi seçmene verebilecekleri tek rüşvet:
Bol para harcama imkânı…
İstihdam yaratıcı (Üretim değil) harcamalar…
Ve…
Geçici bir refah devletidir….
★
Ve seçim sonrası…
Halk deyimiyle söylemem gerekirse:
Bıldır (Geçen yıl) yenilen hurmalar…
Popoları:
Tırmalıyordu…
★
Ve her seçim sonrası…
Gelsin:
Sıkı para politikaları…
Gelsin:
Yüksek faiz dönemleri…
Gelsin:
Yüksek vergiler…
Gelsin:
Kamu ürünlerine yapılan yüksek zamlar…
Gelsin:
Maaş ve ücretle geçinen yurttaşların gelirlerini mümkün olduğunca budama…
Gelsin:
İşten çıkarmalar…
Gelsin:
“En az ücret, en az sayıda işçi” ile:
“En yüksek kâr” elde etme süreci…
Ve…
Gelsin:
Yeni yatırımlardan vazgeçmeler…
★
Bu saydıklarımdan:
Biri sebep ise…
Diğeri sonuç…
★
Bir sonraki aşamada ise…
Bir önceki aşamada sonuç olan…
Bu defa…
Kendisini takip edecek olan sonucun:
Sebebi…
Ve canlarım…
★
Ortaya çıkan son tablo:
Stagflasyon…
Yani:
Hem enflasyon…
Hem ekonomik durgunluk…
Yani…
Ekonomik kriz…
★
Batan bankalar…
İflas eden şirketler…
Ve çöken:
Borsalar…
Milyonlarca işsiz…
Çürümüş:
Sosyal yapı…
Ve…
Kokuşmuş hukuk ahlâkı…
★
Sözümün özü canlarım:
Yapılacak seçimlerden sonra…
Kim kazanırsa kazansın…
Cumhuriyet tarihimizin…
En büyük…
En çok can yakan…
Ekonomik krizini:
Yaşayacağız…
★
Youtube kanalımı izleyip KORKUSUZ’daki yazılarımı da okuyanların:
“E hani enseyi karartmayacaktık dede?” diyeceklerini biliyorum…
★
Elbette o görüşümde kararlıyım…
Ama…
Arzulanan Türkiye’ye ulaşabilmek için…
En az bir yıl:
Emekleme dönemi yaşayacağımızı da:
Söylüyorum…
Memleketi kurtarın memleketi
Çok bilindik ve çok klâsik olacak biliyorum…
Ama…
Yine de:
Hatırlatayım…
★
Fatih’in orduları İstanbul’u kuşattığı…
Ve…
Şehrin düşmek üzere olduğu sırada…
Şehrin ileri gelenleri ve papazlar:
“Melekler erkek mi dişi mi?” tezlerini tartışıyorlardı…
★
O tarihten yaklaşık 600 yıl sonra…
Memleket ekonomisi…
Cumhuriyet tarihinin en büyük çöküşünü yaşıyor…
Mecliste:
Memleketin geleceğini kurtarmak…
Halkın huzur ve refahını sağlamakla görevli politikacılar:
“SSK’Yı kim batırdı?” sorusuna cevap arıyorlar…
★
Efendiler…
Battığını iddia ettiğiniz emeklilik kurumunu…
20 yıldır…
İktidar partisi:
Yönetiyor…
Batırdıysa…
Tabii ki:
O batırmıştır…
★
Ama…
Deyin ki…
3-5 yıllık genel müdürlüğünde…
Hiçbir siyasi sorumluluğu olmadığı halde:
Genel Müdür:
Kemal Kılıçdaroğlu batırdı…
★
Ve…
Bay Kemal de çıktı:
“Ben batırdım” dedi…
Ne olacak?..
Ülkenin geleceği kurtulacak mı?..
★
Yahu SSK ne ki?..
Memleket battı memleket…
Kavgayı bırakın da…
Ele ele verip:
Memleketi kurtarın memleketi…
İnanıyorum…
Winston Churchill:
“Belki daha dikkatli olmam gerekir ama bende, akıntıya kürek çekmek gibi bir eğilim var” demişti.
★
Demek ki:
Atatürk’e benziyormuş…
Samsun’a hareket etmeden önce…
Ona da:
“Akıntıya kürek çekiyorsun” diyenler olmuştu…
★
Ne yazık ki bugün ben de…
Ve hem de…
Beni samimiyetle sevdiklerine inandığım dostlarımdan duyuyorum:
Aynı deyimi…
★
Atatürk ve Churchill başardılar…
Benim ise:
Hiç şansım yok…
Ama…
★
Beni izleyenlerin…
Akıntıya rağmen hedefe ulaşacaklarına:
İnanıyorum…
Tahminim
Sosyal medyada…
Süleyman Soylu’nun BAE’ne neden gitmiş olabileceği sorgulanıyor…
★
Tahminim o ki:
15 Temmuz darbe girişiminden kendilerini suçladığı için:
Özür dilemek…
Ve:
“Borç istemek” için:
Gitmiştir…
★
“Gitti” demiyorum ha!..
Tahmin ediyorum…
Bakkal yönetemezler ama
T.C. kanunlarının hiçbir yerinde:
“Fahiş fiyat” tanımı yok…
★
Çünkü…
Piyasa ekonomilerinde…
Bir ürünün fiyatını:
Devlet/İktidar değil…
Piyasalar (Arz/talep) belirler…
★
Ürünün fiyatı yüksekse…
Vatandaş almaz…
Alternatif ve daha ucuz ürün arayışına girer…
★
Ürünün fiyatı kesesine uygunsa:
Satın alır…
★
Eğer bir ülkede…
Devletin/İktidarın görevlendirdiği memurlar…
“Fahiş fiyat” kontrolüne çıkmışlarsa…
Bu müdahale:
Fiyatları düşürmez…
Üretimi durdurur…
★
Üretimin durması demek:
İşsizliğin artması…
Devletin vergi gelirlerinin düşmesi:
Ekonomik büyümenin:
Gerilemesi demektir…
★
Bu kadar basit bir gerçeği bilemeyenler…
Devlet değil…
Bakkal bile yönetemez…
Allah bildiği gibi yapsın
Tembel çocukları sınıfta kaldığında…
Öğretmeni suçlayan…
Hatta:
Döven…
Hatta:
Bıçaklayan kültürün devamı olanlar…
★
Seçtikleri politikacıların…
Bütün beceriksizlik ve başarısızlıklarını:
Dış güçlere bağlamaya devam ediyor…
★
İktidarın yanlış politikaları yüzünden…
Milli paramız değer kaybettiğinde…
Doları suçlayıp…
Dolar yakanlar…
★
Enflasyon patlayıp…
Sınır dışı harekâtlarda…
Şehit tabutları geldiğinde…
ABD’yi sorumlu tutup:
iPhone telefonlarını kıranlar…
★
Bugün de…
Hayat pahalılığından…
Seçtikleri iktidarı sorumlu tutacaklarına:
Marketleri suçluyorlar…
★
Hay Allah bunları:
Bildiği gibi yapsın inşallah: Âmin…
Yorumlayamadım
CHP ve İYİ Parti:
“Emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine yükseltilsin” diye bir kanun teklifi verdi…
★
Ama…
Teklif:
AKP ve MHP oylarıyla reddedildi…
★
Haber bu kadar…
Yorumlayamadım…
Aklı başına gelince
Diktatör, huzuruna çağırttığı muhalif gazeteciye:
“Halkın aklını başından alıyorsun… Morallerini bozduğun için seni öldürebilir…” dedi öfkeyle…
Gazeteci yazar gülümsedi:
“Aklı başına geldiğinde de seni…”.
Dünün Tweeti
CEM TOKER
@tokcem
Gıdadaki enflasyondan marketleri sorumlu tutan kafalar, yarın bir gün benzin, motorin fiyatlarından da benzin istasyonlarını sorumlu tutar mı? Tutar elbette!!!