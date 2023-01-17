Hangi rejimin ordusu?

Ergenekon davası ile başladı.

15 Temmuz ve 16 Nisan süreçleri ile de son nokta konuldu…

Vesayet denilen, Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi olan TSK bugün yok!

Erdoğan’ı alkışlayan askerlere, Kılıçdaroğlu parlamenter rejime dönüldüğünde ne yapacaksınız demeye çalışıyor diye düşünüyorum.

Yoksa elbette rejimin değiştiğinden ve Çanakkale’den 1923’e uzanan kurtuluş ve kuruluş mücadelesini gerçekleştiren ordunun var olduğunu zannetmiyordur!

Özgür özel’in açıkladığı Ebabil Harekâtı’nın, “Anıtkabir 2023’te yakılacak” ve “ KTÖ(KemalistTerörÖrgütü) paylaşımları ise iktidarın bakış açısını ortaya koymaya yetmektedir.

Diğer yandan Atatürk’ün ordu siyasetten çekilmelidir mesajını verdiği dönemlerde ise Türkiye’de sıcak savaş ve işgal yaşanmaktaydı.

Askere çağrısı ise cephedeki işinize odaklanmalısınız idi.

Yoksa kurduğu Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi yapmayın demedi!

Devre arkadaşınız Ergenekon’dan içeri alınırken sessiz kalın demedi!

Büyük Ortadoğu projesi ile TSK tavsiye edilirken sessiz kalın demedi!

Milli ordu kaldırılıp sözleşmeli orduya döndürülürken sessiz kalın demedi!

AKP, 2023 seçimleri öncesi rejimin değiştiğini hala çok iyi saklıyor…

Başından beri dillendirdiği sistem değişikliği aldatmacasıyla bunu başardı.

16 Nisan öncesi var olan Türkiye’nin söylemlerini dillendiren AKP, böylelikle eski Türkiye’de yaşıyoruz algısını vatandaşa veriyor.

Bugün Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kurumları ortada yok.

Varmış gibi çağrı yapmak rejim değişikliğini gizlemeye yarar.

Millet İttifakı 2023’te kazanacağı seçimlerin ardından kurumlarda, parlamenter rejim egemen olunca her şey yoluna girer.

İşte o gün zaten askerinden polisine, hâkiminden savcısına, memuruna, herkes siyasetle ilişkisinin sınırını bilecektir.

Sabredin…

Sandığı bekleyin…