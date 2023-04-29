Haberler Gündem

Hamzabeyli gümrük kapısı’nda 60 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde bir TIR riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. TIR’ın çekici bölümünde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Eğitimli köpeklerle yapılan aramada ise döşeme içlerine gizlenmiş vakumlu poşetler içerisinde toplam 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya ve TIR’a el konulurken; sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Akşener: Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz

Akşener: Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı yanıtı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı yanıtı

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Hamzabeyli gümrük kapısı’nda 60 kilogram esrar ele geçirildi
Gündem