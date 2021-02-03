Hamsi yasağının kalkması ile birlikte tezgahlar şenlendi

İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırında hamsi avı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Karaköy balık pazarında bolluk yaşanıyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği hamsinin dün 40 lirayken bugün 30 liraya düştü. Balıkçılar önümüzdeki günlerde ise fiyatların 20-25 liraya gerilemesini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 aydır hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının sona ermesinin ardından ilk hamsiler Karaköy balık pazarına geldi.

Tezgahlarda bolluk yaşanan hamside talep de çok oldu. Bolluğun olması ile birlikte fiyatlarda gerileme yaşayan hamsi 30-35 liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde 20-25 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Balıkçıların bolluğun 1 ay daha süreceğini öngörürken, hamsi yemek için tam zamanı olduğunu söylediler.

“Nisan’ın 15’ine kadar hamsi bolluğu devam eder”

Tezgahlarda hamsi bolluğu oluştuğunu belirten balıkçı Samet Balyemez, “Yasaktan dolayı hamsiler irileşti. Havalarda iyi gidiyor. Önümüzde ki günlerde hamsinin fiyatı düşer. Şu anda fiyatlar tezgahlarda 30-35 lira ise birkaç gün içerisinde 20-25 liraya düşer. Nisan’ın 15’ine kadar hamsi bolluğu devam eder. Havalar soğuk olursa balık daha lezzetli olur ve yağlanır. Yağmurlar yağsaydı hem palamut bollaşırdı hem de hamsi bollaşırdı” şeklinde konuştu.

“Hamsi önümüzde ki günlerde 20-25 liraya kadar geriler”

Hamsinin hem İstanbul’da hem de Kocaeli’nde çıktığını belirten balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, “Kocaeli tarafında fazla hamsi olmaz. Boğazda da Karadeniz’den bu tarafa doğru gelen hamsiler tutuluyor. Bugün taze hamsi geldi. Fiyatlarımız şu anda 30 lira. Önümüzde ki günlerde ise 20-25 liraya kadar geriler. Türkiye’ye hamsi yetmiyor o yüzden belirli zamanlar haricinde bolluk olması zor. 1 ay daha sürer hamsi daha sonra havalar ısınır hamsi çıkmaz. Havalar ısındığı zaman da hamsi yenmez. Şu anda hamsi yemek için tam zamanı” ifadelerini kullandı.

(İHA)