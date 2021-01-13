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Hamsi avının yasaklanmasının ardından dev petrol sızıntısı görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hamsi avı 10 günlüğüne yasaklanmasının ardından gözler denizlere çevrildi. Marmara Denizi’nde bir geminin bıraktığı yakıt atıkları deniz canlılığının nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

FOTO: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamside; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılıyor.

FOTO: İHA

Yaşanan tartışmaların ardından Marmara Denizi’nde çekilen dev yakıt tabakası görenlerin tepkisini çekti. Deniz üzerinde oluşan petrol sızıntısı Bakırköy Sahilinden drone ile net bir şekilde gözler önüne serildi.

Gemilerden sızan yakıt kirliliği başta hamsi gibi deniz canlıların nasıl tehdit ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. (İHA)

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Hamsi avının yasaklanmasının ardından dev petrol sızıntısı görüntülendi
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