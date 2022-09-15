Hamburg Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alınacak
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Hamburg Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alınacak

Hamburg Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Hamburg Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sınav, Hamburg / Almanya Federal Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Hamburg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

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Hamburg Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alınacak
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