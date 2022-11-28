Hamaney’in yeğeni aktivist Muradhani’den rejim eleştirisi

İran Lideri Ali Hamaney’in yeğeni Feride Muradhani’nin geçen günlerde tutuklanmasının ardından cumartesi günü İran yönetimini “gücünü korumak için kanun ve kural tanımamakla” suçlayan bir videosu yayınlandı.

Mahmud Muradhani şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kardeşinin çarşamba günü gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gittiğini, sonrasında tutuklandığını aktardı. Muradhani daha sonra Feride Muradhani’nin ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi verilmeyen bir videosunu yayınladı.

Feride Muradhani, yayınlanan videoda, İran halkının “rejimi devirmek için dış yardıma ihtiyacı olmadığını, ancak diğer ülkelerin İslam Cumhuriyeti’ni desteklememesi gerektiğini” ifade ediyor.

İran yönetimini “dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamakla” suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri “özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını” söylüyor.

Muradhani, baskıları nedeniyle İran’a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek Birleşmiş Milletler’in bu “açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını” belirtiyor.

İranlı bir kadın olarak dünyanın bütün insanlarından İranlılara destek olmalarını isteyen Muradhani, “Özgür insanlar, bizimle olun.” ifadelerini kullanıyor.

Geçen yıl, İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin eşi Farah Pehlevi’nin de bulunduğu sanal bir toplantıya katılan Muradhani, toplantıda Farah Pehlevi’den övgüyle söz etmişti. Toplantıdan sonra 2021 yılının ekim ayında tutuklanması ise dikkat çekmişti.

Bu yıl nisan ayında kefaletle serbest bırakılan Muradhani’ninçÇarşamba günü tutuklanmasının ardından 15 yıllık cezasını çekmeye başlayacağı belirtiliyor. (AA)