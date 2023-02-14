Haluk Levent’ten Bahçeli’ye yanıt

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, “Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM grup toplantısında; AHBAP Derneği ve BABALA TV ile ilgili “Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru ve sağlıklı yoldur. Kaldı ki beklentimiz ve çağrımız budur” diye konuştu.

Bahçeli’nin bu açıklamaları üzerine AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı’nın kendilerini ziyaret ettiği bir videoyu paylaşarak Bahçeli’ye yanıt verdi. Levent’in paylaşımı şöyle:

“DAHA DÜN MHP MİLLETVEKİLLERİ ÇADIR KENTİMİZİ ZİYARETE GELMİŞTİ. SAYIN DEVLET BAHÇELİNİN DANIŞMANLARININ KENDİSİNİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz.

Bilgi eksikliği gitmiş olabilir diye dün sabah ben ve Ahbap ekibim yapacağımız çalışmalarla ilgili başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi parti liderlerinden randevu almaya başlamıştık. Randevu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese yapacağımız çalışmaları anlatacağız.”

MHP’Lİ MİLLETVEKİLİ KAŞIKÇI, TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Haluk Levent’in paylaştığı videoda kendisini ziyaret eden MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, şunları söylemişti:

“Bakın bu çadırkenti de Haluk beyin şahsında AHBAP dediğimiz bu organizasyon yaptı. Hatay’ın dört bir tarafında şu an hem çadırkent hem konteynır kent yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Haluk beye ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Devletin kurumları da bizim bu şekilde hizmet eden sivil toplum örgütleri de bizim. AFAD da bizim AHBAB da bizim.” (ANKA)