Haluk Levent ‘Hayatının en ilginç konserini’ verdi

Êdirne’nin İpsala ilçesinin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Haluk Levent, sahnede üşüyünce elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girerek hem şarkı söyledi hem de oturduğu masada bulunanlarla kağıt oynadı. Haluk Levent, görüntüleri sosyal medya hesabından Hayatımdaki en ilginç konser başlığıyla paylaştı.

Sanatçı Haluk Levent, İpsala’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İpsala’daki Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıktı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, dinleyenler soğuk havaya aldırış etmeden Haluk Levent’in şarkılarına eşlik etti.

Haluk Levent, sahnede Aşkın mapushane şarkısını söylediği sırada üşüyünce, elinde mikrofonla yakındaki bir kahvehaneye girdi. Levent, bir yandan şarkı söylerken, bir yandan da kahvehanede bulunanlarla kağıt oynadı.

Soğuk havaya rağmen uzun süre sahnede kalan Haluk Levent’e konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, çiçek ile İpsala pirinci armağan etti.

Haluk Levent, konser sonunda bu görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Haluk Levent, Hayatımdaki en ilginç konser başlığıyla yaptığı paylaşımda, Az önce İpsala’da 100. yıl kurtuluş günleri kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım ifadelerine yer verdi. Levent’in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(DHA)