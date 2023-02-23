Haluk Levent: Ahbap’ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurduk

Haluk Levent: Ahbap’ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurdukAHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, “Spekülasyonlar sebebiyle, AHBAP’ın şeffaflığı için, bağış yapan herkesin merakını gidermek adına en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü’ne az önce ilettik” dedi.

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, “Spekülasyonlar sebebiyle, AHBAP’ın şeffaflığı için, bağış yapan herkesin merakını gidermek adına en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü’ne az önce ilettik” dedi.

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, AHBAP Derneği olarak Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından depremzedeler için topladıkları bağışlarla ilgili spekülasyonlar nedeniyle derneğin en kısa sürede tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurduklarını duyurdu. Levent, şunları kaydetti:

“Spekülasyonlar sebebiyle, AHBAP’ın şeffaflığı için, bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü’ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24. Bilginize.”

(ANKA)