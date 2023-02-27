Haluk Levent: Ahbap olarak Kızılay’dan gıda da satın aldık

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Kızılay’dan çadırın yanı sıra 30 bin adet bozulmayan gıda ürünü satın aldıklarını açıkladı. Levent, “Kızılay Lojistik AŞ’den, 30 bin adet, 4 kişilik bir ailenin üç öğünlük yemeğini karşılayan ve bir yıl bozulmayan gıda satın aldık” dedi.

Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında 2 bin 50 adet çadır satmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Haluk Levent, Fox TV’de bugün yayınlanan ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ programına konu oldu. Kızılay’dan satın aldıkları çadırlar hakkında bilgi veren Levent, hızlı hareket edilmesi gereken bir durumda çadır aradıklarının belirterek, “Kızılay’da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben, o anda ‘Kızılay oldu, toplum bize bir şey…’ diye düşünemem. İnsanlar ölüyor eksi 10 derece” dedi.

Kendileri almasa AFAD’ın da Kızılay’dan çadırları para karşılığı alacağını söyleyen Levent, “Buyurun, AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var” diye konuştu.

Kızılay’dan çadırın yanı sıra bozulmayan gıda ürünleri de satın aldıklarını açıklayan Haluk Levent, şöyle konuştu:

“Kızılay, en başta besin kurumudur. Kızılay’dan dönüşümlü barbunya ve kuru fasulye aldık. Onları almışız, tam rakamı yarın raporda çıkacak. Muhatap ben miyim? Ben, orada insanlara çadır almak zorundayım. O gece 4 saat boyunca TIR arayan bir adamım. İnsanlar TIR bulamıyor. TIR yok. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. O çileyi bir görseniz. Kızılay kurumu yönetim kararı alır, der ki ‘Biz bunları sattık ama satmamalıydık’ der parayı geri iade eder. Ama AFAD’da parayla alıyor.”

Levent, canlı yayın sonrası sosyal medya hesabında “Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik AŞ’den 30 bin adet, 4 kişilik bir ailenin üç öğünlük yemeğini karşılayan ve bir yıl bozulmayan gıda satın aldık” açıklamasını yaptı.

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık ise yapılan işlemlerin Kızılay’ın iştirak şirketlerinden birisi olan Kızılay Lojistik Şirketi üzerinden yapıldığını belirterek “AHBAP ile tesis edilen ticari ilişki, Kızılay Cemiyeti ile değil, Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir” açıklamasını yaptı. (ANKA)