Bir ülke…

Zengin/fakir…

Güçlü/Güçsüz ayrımı yapmadan…

Ancak…

★

Hukukun üstünlüğü ilkesine sadakat…

Demokrasi…

Bağımsız yargı…

Ve…

İnsan haklarına saygı şartı arayarak…

Her ülkeyle ilişki kurmalı…

★

Elbette kimileriniz haklı olarak:

“Ama ABD, AB ülkeleri ve ekonomileri gelişmiş demokrat ülkeler bu konuda hiç hassas değil…” diyebilirsiniz…

★

Ancak unutmayın ki…

O ülkeler…

Kendi içlerinde…

Hukukun üstünlüğü ilkesinden…

Demokrasiden…

Bağımsız yargıdan…

Ve…

İnsan haklarından:

Taviz vermiyorlar…

★

O nedenledir ki:

Somali;

Nijerya;

Etiyopya;

Senegal;

Cezayir/Tunus gibi ülkelerle…

“Üç kuruş çıkar” için ilişki kurulmasını doğru bulmuyorum…

★

Çünkü…

Bizim gibi ülkeler…

Adını saydığım bu ülkelerle kurulacak ticari ve sınai ilişkilerde…

Halkların değil: Kendi çıkarlarını korurlar…

★

Yani…

Kurulacak ilişki halkın değil…

Politikacıların işine yarar…

Ayrıldı mı kovuldu mu

İsmail Küçükkaya başarılı bir televizyon gazetecisi mi?..

Evet…

★

Fox’ta da başarılı mıydı?..

Evet…

★

Peki…

Milyonlarca izleyiciyi…

Ve büyük ihtimalle…

Yüklüce bir maaş…

Ve ikramiyeyi tepip de:

Neden Halk TV’ye geçti?..

★

Medya Radar’ın “Keskin Kalem” köşesinde ileri sürülen iddiaya göre:

İsmail ayrılmadı…

Fox’un ABD’li patronları tarafından:

Görevden alındı…

★

Neden?..

ABD’de:

“ABD devletini dolandırmak” suçlamasıyla:

Tutuklu yargılanan…

“Sezgin Baran Korkmaz’la ilişkisi” yüzünden…

★

İnşallah bu haber doğru değildir…

İsmail kendi ayrılmıştır…

Tercümesi şu:

Erdoğan’ın, 3 Eylül Cumartesi günü Samsun’da bir mitinge katılacağı açıklanmıştı…

Açıklamanın sahibi AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, dün yeni bir açıklama yaptı…

Ve bakın ne dedi:

“7’den 70’e her insanımızda büyük coşkuya neden olan TEKNOFEST heyecanını vatandaşlarımızın en yoğun şekilde yaşaması için mitingimizi ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldık… Sayın Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler.”.

★

Mitingin ertelenme sebebini neymiş?..

Vatandaşın, miting heyecanını daha yoğun yaşamasıymış…

★

Tercüme edeyim:

“Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde onun istediği kalabalığı bulamayacağımızı gördük, zaman kazanıp ileride (Kalabalığı bulursak) mitingi yapacağız…”.

Vakit yaratın

Netflix’te bir belgesel…

Ama…

Ne belgesel…

Süper…

★

Adı:

“Yaparsın şekerim…”.

Belgesel…

Türk tiyatrosunun İkinci Büyük Haldun’unu…

Soyadı Taner değil:

“Dormen” olan Haldun’unu anlatıyor…

Vaktiniz yoksa da izleyin…

Amman ha!..

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini dinleyenlere sordu:

“Rüşvet alan adamdan Büyükelçi olur mu?..”.

★

Dinleyenler:

“Olmaz” dediler…

Ama…

Ve bence…

Çok iyi olur(!..).

★

Çünkü…

Rüşvet alan…

Vermeyi de bilir…

★

Bulunduğu ülkeyle…

Olursa bir işimiz:

Basar parayı…

Kırılmaz:

Dişimiz…

★

Amman ha!…

Sakın:

“Hukuk, devlet ciddiyeti, milletimizin onuru!” falan gibi:

Romantik kasmayın…

★

Kabilelerde…

Aşiretlerde olmaz o…

Sizin dedikleriniz…

★

Saygın devletlerde:

Olur…

Dünün haberi

Adı:

Hamza Yerlikaya…

Eski: Pehlivan…

★

Eski:

AKP milletvekili…

★

Eski:

Cumhurbaşkanlığı danışmanı…

★

Eski:

Kamu bankası Yönetim Kurulu üyesi…

★

Halen:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı…

★

Lise diplomasının:

Sahte olduğu iddiasıyla yargılandı…

Diploma sahte olduğu:

Mahkeme tarafından tescillendi…

Aramak

Başarılı olmak…

Sürekli:

“Daha çok para kazanmak” değil ki…

★

Hayat:

Bazen kaybetmek…

Ama…

Pes etmemektir…

★

Sürekli…

Daha iyiyi…

Daha güzeli aramaktır…

Hayat…

Dünün tweeti

Nesrinnas

@nesrin nas

Figen Çalıkuşu:

“Türkiye yargı tarihinde ilk defa ‘Anayasayı yok sayan hâkimler hakkında soruşturma izni vermeyen’ Hâkimler ve Savcılar Kurulu aleyhine AİHM’ye bireysel başvuru yapılmaktadır.”

Dünün tespiti

Prof. Celal Şengör

@ceIaIsengor

Keşke içki içenlere olan öfkeniz, bu yoksul milletin parası ile saltanat süren haramilere, çocuklara tecavüz eden sapıklara da olsaydı…