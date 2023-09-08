Halk otobüsünde döner bıçaklı ‘küfür’ kavgası

Sakarya’da, halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle çıkan kavgada O.Ç., döner bıçağıyla uzman çavuş E.A.’yı elinden yaraladı. O.Ç. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. Halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı. Yolcuların da uyarıları üzerine O.Ç. otobüsten indirildi.

Bu sırada O.Ç. ile vatandaşlar arasında da arbede yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine durağın yakınındaki dönerciden döner bıçağını alan O.Ç., otobüse geri döndü. Otobüsün yanında, kendisini durdurmak isteyen uzman çavuş E.A.’yı elinden yaralayan O.Ç., kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı E.A., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü’ne sevk edildi. Polis, O.Ç.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)